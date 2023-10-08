Пыль, стресс и зарплата 20 тысяч: сотрудники «Почты России» рассказали о работе

Стоит заметить, что руководству «Почты России» о нехватке сотрудников и проблемах с получением посылок известно. Еще в начале сентября в пресс-службе заверяли, что штат укомплектован в Тюмени на 80%, а временные трудности связаны с уходом многих сотрудников в отпуск или на больничный.