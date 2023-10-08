Пыль, стресс и зарплата 20 тысяч: сотрудники «Почты России» рассказали о работе

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
«На Огарева, 2, сотрудница центра говорит, что у них некому работать, а забрать свои посылки из центра получателям запрещено. В итоге люди, у которых в посылках скоропортящиеся продукты или растения, теряют их. Просим принять меры, в крайнем случае, разрешить получение посылок из сортировочного центра», — пожаловались горожане в социальных сетях.
Стоит заметить, что руководству «Почты России» о нехватке сотрудников и проблемах с получением посылок известно. Еще в начале сентября в пресс-службе заверяли, что штат укомплектован в Тюмени на 80%, а временные трудности связаны с уходом многих сотрудников в отпуск или на больничный.
Между тем, бывшие сотрудники «Почты России» придерживаются иного мнения. По словам горожан, текучка кадров связана с тяжелой работой и при этом низкой заработной платой.
«Я устраивалась туда в мае. Работа можно сказать очень даже тяжёлая. Они бывают как лёгкие, так и тяжёлые, в основном тяжёлые. Работаешь сутки через трое. Пыль, грязь, физический труд, стресс, и за всё это 20 тысяч рублей. Естественно никто работать не будет. Если бы „Почта России“ относилась достойно к одному из самых больших трудовых коллективов в стране, а это около 311 тысяч почтовых работников, то получатели были бы довольны. А это действительно тяжелый и низкооплачиваемый труд», — посетовали тюменцы.
Ранее «Наш Город» писал, что жители областной столицы начали массового жаловаться на работу почтовых отделений в сентябре этого года. Горожане сообщали, что не могут как получить, так и отправиться посылки из-за нерасторопности сотрудников сортировочного центра.