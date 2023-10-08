В Тюмени нашли 15-летнего подростка, пропавшего две недели назад

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
Modified Сегодня, 05:42
Updated Сегодня, 05:42
Как сообщили «Нашему Городу» в пресс-службе УМВД по Тюменской области, по предварительным данным, противоправных действий в отношении несовершеннолетнего не совершено. Обстоятельства выясняются.
По информации источника «Нашего Города» Павел скрывался в одном из домов на улице Пермякова, на техническом этаже.
Ранее сообщалось, что Павел Рюпин пропал 20 сентября. Однако заявление в полицию родные школьника подали только 6 октября. Юный тюменец уже неоднократно сбегает из дома состоит на профилактическом учете.