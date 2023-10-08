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В Тюмени нашли 15-летнего подростка, пропавшего две недели назад

В Тюмени нашли 15-летнего подростка, пропавшего две недели назад

8 октября 2023, 05:40
Фото: 1MI
В Тюмени прекращены поиски пропавшего более двух недель назад 15-летнего Павла Рюпина. Подростка нашли и с ним все в порядке.
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Дети

Как сообщили «Нашему Городу» в пресс-службе УМВД по Тюменской области, по предварительным данным, противоправных действий в отношении несовершеннолетнего не совершено. Обстоятельства выясняются.

По информации источника «Нашего Города» Павел скрывался в одном из домов на улице Пермякова, на техническом этаже.

Ранее сообщалось, что Павел Рюпин пропал 20 сентября. Однако заявление в полицию родные школьника подали только 6 октября. Юный тюменец уже неоднократно сбегает из дома состоит на профилактическом учете.

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