В Тюменской Зареке ради КРТ снесут около сотни частных домов

Posted Сегодня, 06:00
Published Сегодня, 06:00
Modified Сегодня, 06:03
Updated Сегодня, 06:03
Под снос попадут ИЖС по улицам Заозерной, Речной, Партизанской, Береговой, Днепровской, Большой Заречной, Озерной и других. На их месте в границах возведут многоэтажные дома, новые школы и детские сады, объекты инфраструктуры — аптеки, банки, заведения общепита, магазины и т. д.
В границе улиц Береговая — Поперечная — Большая Заречная — Ломоносова — Луговая планируют возвести до 2029 года многоуровневый гаражный комплекс на 1 тысячу машино-мест, подземную парковку на 121 машино-место, открытый паркинг на 699 машино-мест, до 2035 года — школу на 1101 место.
Общественные слушания по проведению реновации Зареки администрация города планирует провести с 18 по 22 декабря.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти готовятся к изъятию у населения земельных участков в Заречных микрорайонах ради КРТ. Земли заберут в границах улиц Магаданской и Волочаевской.