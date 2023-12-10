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В Тюменской Зареке ради КРТ снесут около сотни частных домов

В Тюменской Зареке ради КРТ снесут около сотни частных домов

10 декабря 2023, 06:00
Фото: 1MI
В Тюмени в рамках реализации программы комплексного развития территорий в Заречной части города планируют снести около сотник частных домов.

Под снос попадут ИЖС по улицам Заозерной, Речной, Партизанской, Береговой, Днепровской, Большой Заречной, Озерной и других. На их месте в границах возведут многоэтажные дома, новые школы и детские сады, объекты инфраструктуры — аптеки, банки, заведения общепита, магазины и т. д.

В границе улиц Береговая — Поперечная — Большая Заречная — Ломоносова — Луговая планируют возвести до 2029 года многоуровневый гаражный комплекс на 1 тысячу машино-мест, подземную парковку на 121 машино-место, открытый паркинг на 699 машино-мест, до 2035 года — школу на 1101 место.

Общественные слушания по проведению реновации Зареки администрация города планирует провести с 18 по 22 декабря.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти готовятся к изъятию у населения земельных участков в Заречных микрорайонах ради КРТ. Земли заберут в границах улиц Магаданской и Волочаевской.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Снос домов#Реновация#Заречный микрорайон#ИЖС#КРТ
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