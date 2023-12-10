В Тюменской Зареке ради КРТ снесут около сотни частных домов

Под снос попадут ИЖС по улицам Заозерной, Речной, Партизанской, Береговой, Днепровской, Большой Заречной, Озерной и других. На их месте в границах возведут многоэтажные дома, новые школы и детские сады, объекты инфраструктуры — аптеки, банки, заведения общепита, магазины и т. д.