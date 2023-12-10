nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:21

Published Сегодня, 05:21

Modified Сегодня, 05:24

Updated Сегодня, 05:24

В Тюменской области рост цен на лекарства достиг 24%

Цены на лекарства в Тюмени с начала года выросли от 7 до 24%

10 декабря 2023, 05:21
Фото: 1MI

В Тюменской области рост цен на лекарства достиг 24%

Наибольший рост цен был зафиксирован в марте (на 3,4%) и в июле (на 2,9%). В другие месяцы наблюдалось уменьшение цен в диапазоне от 0,1% до 1,1%.

По информации Тюменьстат, среди наиболее подорожавших препаратов оказались обезболивающие, средства для желудочно-кишечного тракта, поливитамины. В частности, желчегонное средство «Аллохол» выросло за год в цене на 24,1%. Сегодня его стоимость составляет от 95 до 134 руб.

Актированный уголь стал стоить дороже на 13% (стоимость сегодня составляет от 10 до 80 рублей), стоимость обезболивающего «Нимесулид» в дозировке 100 мг увеличилась за год на 7,5% (стоит от 79 до 932 рублей). Витаминные препараты в среднем подорожали на 7,4%.

По словам экспертов, рост цен произошел основном за счет импортных позиций. На подорожание также оказал влияние уровень инфляции, пишет РБК Тюмень.

Ране «Наш Город» писал, что в Тюменской области размер среднего заработка с начала этого года увеличился почти на 14% и сегодня составляет более 69 тысяч рублей. По этому показателю регион находится на третьем месте в УрФО.

Читайте также:
Почти 70 тысяч: в Тюмени за год средний заработок вырос на 14%На тюменской трассе насмерть сбили пешехода. Водитель скрылся с места ДТПТюменская актриса Елена Корикова завершила карьеру
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Рост цен#Новости тюмени#Лекарства
Подпишитесь
На передовой атмосферного фронта: Тюмень накрыли аномальные морозы
8 декабря, 07:35
«Китайское масло застывает!»: у тюменских водителей отказывают машины из-за морозов
8 декабря, 06:57
«Сможешь ли ты выжить?»: только 5% тюменцев знают, как спастись от мороза
8 декабря, 08:49
Погода на выходные: морозы в Тюменской области не отступают
8 декабря, 07:39
Минус 40, кто больше? Тюменцы показали свои термометры
8 декабря, 05:04
В украинский плен попал 35-летний штурмовик из Тюменской области
8 декабря, 12:39