Цены на лекарства в Тюмени с начала года выросли от 7 до 24%

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
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Updated Сегодня, 05:24
По информации Тюменьстат, среди наиболее подорожавших препаратов оказались обезболивающие, средства для желудочно-кишечного тракта, поливитамины. В частности, желчегонное средство «Аллохол» выросло за год в цене на 24,1%. Сегодня его стоимость составляет от 95 до 134 руб.
Актированный уголь стал стоить дороже на 13% (стоимость сегодня составляет от 10 до 80 рублей), стоимость обезболивающего «Нимесулид» в дозировке 100 мг увеличилась за год на 7,5% (стоит от 79 до 932 рублей). Витаминные препараты в среднем подорожали на 7,4%.
По словам экспертов, рост цен произошел основном за счет импортных позиций. На подорожание также оказал влияние уровень инфляции, пишет РБК Тюмень.
Ране «Наш Город» писал, что в Тюменской области размер среднего заработка с начала этого года увеличился почти на 14% и сегодня составляет более 69 тысяч рублей. По этому показателю регион находится на третьем месте в УрФО.