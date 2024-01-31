График выплат пенсий и пособий в феврале 2024 года в Тюменской области

Вместе с ежемесячной денежной выплатой Социальный фонд индексирует входящую в нее компенсацию набора соцуслуг. По умолчанию набор предоставляют в натуральном виде бесплатными лекарствами и медизделиями, путевкой в санаторий или проездом на пригородных электричках. По желанию набор можно частично или полностью получать деньгами. Переоформлять пособия не нужно, их проиндексируют автоматически.