График выплат пенсий и пособий в феврале 2024 года в Тюменской области

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Размер ежемесячных денежных выплат увеличится для ветеранов Великой Отечественной войны, Героев России, СССР и Героев Труда, чернобыльцев, инвалидов всех трёх групп. Размер выплат зависит от региона проживания, а также от набора социальных услуг, которыми пользуется человек.
Вместе с ежемесячной денежной выплатой Социальный фонд индексирует входящую в нее компенсацию набора соцуслуг. По умолчанию набор предоставляют в натуральном виде бесплатными лекарствами и медизделиями, путевкой в санаторий или проездом на пригородных электричках. По желанию набор можно частично или полностью получать деньгами. Переоформлять пособия не нужно, их проиндексируют автоматически.
С 1 февраля пенсионерам старше 80 лет будет выплачиваться фиксированная часть страховой пенсии в двойном размере. Граждане, входящие в эту категорию, будут получать 16 тысяч 269 рублей.
Увеличенную денежную выплату автоматически назначат в месяц исполнения 80-летия и начнет поступать на счет пенсионера со следующего расчетного периода.
С февраля 2024 года повысят фиксированные выплаты к пенсиям для опекунов, на попечении которых находятся не состоящие на полном гособеспечении инвалиды с детства, либо нетрудоспособные члены семьи,
Гражданам данной категории будет поступать повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии, размер которой составит 10 тысяч 846 рублей. Размер выплаты пенсионеров, на иждивении которых находятся два подопечных, составит 13 тысяч 558 рублей, опекунов трех нетрудоспособных лиц — 16 тысяч 269 рублей.
С 1 февраля 2024 года размер материнского капитала вырастет на 7,4%. Размер маткапитала на первого ребенка вырастет до 630,4 тысячи рублей, а на второго — до 833 тысяч рублей. Если семья уже получала материнский капитал за первого, то на второго ребёнка сумма увеличится до 202,6 тысячи рублей.
Отметим, что за время действия программы поддержки семей, имеющих детей, в Тюменской области было выдано более 170 тысяч сертификатов на материнский капитал, 11266 из которых — в 2023 году.
С 1 февраля 2024 года на 7,4% увеличатся и ежемесячные пособия, выплачиваемые по беременности и родам.
Единовременное пособие при рождении или усыновлении ребёнка увеличится до 24 тысяч рублей. Минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребёнком составит 9 227 рублей, максимальное — 35 745 рублей. Размер будет рассчитан исходя из даты рождения ребёнка.
Также в феврале проиндексируют размеры максимальных пособий по беременности и родам и максимального ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет.
После индексации максимальное пособие по беременности и родам составит 565 тысяч рублей, максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет вырастет до 49 тысяч 123 рублей.
Начиная с 1 февраля 2024 года в России будут ежегодно увеличивать поддержку граждан которые остались без работы.
В 2024 году максимальное пособие по безработицы составит 13 тысяч 751 рубль. Кроме того, в период получения пособия по безработице, человек сможет подрабатывать. Допустимый период такого действия без отмены выплаты — не более пяти рабочих дней в месяц.
2 февраля 2024 года будут выплачены:
Выплаты будут доставлены на карту Миp или через почтовое отделение до 25 февраля в зависимости от выбранного способа доставки.
5 февраля будут произведены выплаты ежемесячного пособия детям до 3-х лет из средств материнского капитала.
8 февраля будут произведены выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих граждан.
С 1 по 26 февраля будет произведена выплата ежемесячного пособия на третьего и последующих детей в возрасте до 3 лет.
16 и 22 февраля будет произведено зачисление пенсий через кредитные учреждения.
Гражданам, которые получают пособия и пенсии через отделения почтовой связи, выплаты будут производиться в соответствии с ранее утвержденным графиком. Его можно уточнить в своем почтовом отделении.