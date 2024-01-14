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Зарплаты тюменцев за год выросли на 17,1%

В Тюмени за год средний заработок вырос на 17%

14 января 2024, 08:09
Фото: 1MI

Зарплаты тюменцев за год выросли на 17,1%

В Тюменской области за последний год средний размер заработной платы увеличился на 17,1%. По данным Росстата, средний заработок в регионе за десять месяцев 2023 года составил 71 тысячу 28 рублей.

В октябре 2022 года тюменцы в среднем зарабатывали 60 тысяч 342 рубля. По этому показателю Тюменская область находится на третьем месте среди регионов Уральского федерального округа. Самые высокие заработки зарегистрированы в Ямало-Ненецком автономном округе и Югре — 135,4 тысячи рублей и 99 тысяч рублей соответственно.

В Свердловской области уровень средней заработной платы составляет 65,9 тысяч рублей, в Челябинской и Курганской областях — 60,2 тысячи и 51 тысячу рублей соответственно.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области численность населения, живущего за границей бедности, увеличилась на 0,5% за период с 2013 по 2022 годы. На сегодняшний день в регионе за чертой бедности живут более 190 тысяч жителей.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Зарплаты#Росстат#Доходы
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