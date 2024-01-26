Тюменским ветеранам, льготникам и семьям с детьми повысят пособия с 1 февраля

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
В числе индексируемых пособий — ежемесячные денежные выплаты, которые получают инвалиды, ветераны ВОВ и ветераны боевых действий, чернобыльцы, Герои России. Также будет увеличен размер пособий для семей с детьми. К примеру, единовременная выплата при рождении ребёнка увеличится до 24,6 тыс. рублей.
Вырастет и сумма материнского капитала на первого ребенка — с 586,9 тыс. до 630,4 тыс. рублей, а на второго и последующих детей (если не получали на первого ребёнка) — с 775,6 тыс. до почти 834 тыс. рублей.
Важно: если часть средств маткапитала уже потрачена, то индексация коснется только его остатка.
«В целом такая мера затронет около 20 миллионов человек, и они должны получать положенные им средства без проволочек», — прокомментировал председатель правительства РФ.
Напомним, в России социальные выплаты, которые не привязаны к прожиточному минимуму, индексируются один раз в год — с 1 февраля. С прошлого года, по поручению президента, под этот закон попал и материнский капитал.