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Published Сегодня, 13:34

Modified Сегодня, 13:40

Updated Сегодня, 13:40

Тюменским ветеранам, льготникам и семьям с детьми повысят пособия с 1 февраля

Тюменским ветеранам, льготникам и семьям с детьми повысят пособия с 1 февраля

26 января 2024, 13:34
Фото: 1MI
В феврале для россиян льготных категорий проиндексируют социальные выплаты на 7,4%. Повышение коснется более 40 видов пособий и компенсаций. Соответствующее постановление накануне подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В числе индексируемых пособий — ежемесячные денежные выплаты, которые получают инвалиды, ветераны ВОВ и ветераны боевых действий, чернобыльцы, Герои России. Также будет увеличен размер пособий для семей с детьми. К примеру, единовременная выплата при рождении ребёнка увеличится до 24,6 тыс. рублей.

Вырастет и сумма материнского капитала на первого ребенка — с 586,9 тыс. до 630,4 тыс. рублей, а на второго и последующих детей (если не получали на первого ребёнка) — с 775,6 тыс. до почти 834 тыс. рублей.

Важно: если часть средств маткапитала уже потрачена, то индексация коснется только его остатка.

«В целом такая мера затронет около 20 миллионов человек, и они должны получать положенные им средства без проволочек», — прокомментировал председатель правительства РФ.

Напомним, в России социальные выплаты, которые не привязаны к прожиточному минимуму, индексируются один раз в год — с 1 февраля. С прошлого года, по поручению президента, под этот закон попал и материнский капитал.

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#Общество#Ирина Швецова#Единовременные выплаты#Выплаты#Льготы#Пособия
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