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Родственники погибшего на СВО тюменца не поделили «гробовые» и пошли в суд

Выплата раздора: родственники погибшего на СВО тюменца пошли в суд из-за «гробовых»

27 ноября 2023, 08:43
Фото: 1MI

Родственники погибшего на СВО тюменца не поделили «гробовые» и пошли в суд

Алексей ушел на СВО по контракту и погиб 15 апреля 2023 года при исполнении боевых задач. С того момента в его семье наступили неспокойные времена: родственники никак не могли поделить деньги, заработанные бойцом.
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Суд

До ухода на спецоперацию Алексей состоял в отношениях с Натальей: пара была вместе полгода, но брак оформлен не был. После новости о гибели возлюбленного, женщина обратилась за получением выплаты по случаю его смерти.

Наличными тюменка получила пять миллионов рублей, один из которых передала сестре. Оставшуюся сумму делить с другими родственниками она не торопилась.

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«Всем известно, что при подписании контракта пишется завещание (завещают они не свое имущество, а выплату в размере 5 млн рублей за собственную гибель). Поэтому после смерти Алексея было уведомлено два человека — это сестра и Наталья, которые были в завещании. Поэтому считает, что оснований для взыскания с ответчика неосновательного обогащения нет, так как она за счет истцов ничего не сберегала», — сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской обалсти.

Но родные бойца посчитали, что женщина присвоила деньги незаконно и обратились в Заводоуковский районный суд с требованием взыскать с нее три миллиона рублей — по 750 тысяч каждому соответственно.

Суд не встал на сторону родственников: деньги остались при сожительнице бойца.

Ранее «Наш Город» сообщил, что тюменский заключенный обвиняет бывшего работодателя в невыплате зарплаты. По словам мужчины, он был трудоустроен в УК «Гарант» от исправительного центра.

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