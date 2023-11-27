Выплата раздора: родственники погибшего на СВО тюменца пошли в суд из-за «гробовых»

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
До ухода на спецоперацию Алексей состоял в отношениях с Натальей: пара была вместе полгода, но брак оформлен не был. После новости о гибели возлюбленного, женщина обратилась за получением выплаты по случаю его смерти.
Наличными тюменка получила пять миллионов рублей, один из которых передала сестре. Оставшуюся сумму делить с другими родственниками она не торопилась.
«Всем известно, что при подписании контракта пишется завещание (завещают они не свое имущество, а выплату в размере 5 млн рублей за собственную гибель). Поэтому после смерти Алексея было уведомлено два человека — это сестра и Наталья, которые были в завещании. Поэтому считает, что оснований для взыскания с ответчика неосновательного обогащения нет, так как она за счет истцов ничего не сберегала», — сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской обалсти.
Но родные бойца посчитали, что женщина присвоила деньги незаконно и обратились в Заводоуковский районный суд с требованием взыскать с нее три миллиона рублей — по 750 тысяч каждому соответственно.
Суд не встал на сторону родственников: деньги остались при сожительнице бойца.
Ранее «Наш Город» сообщил, что тюменский заключенный обвиняет бывшего работодателя в невыплате зарплаты. По словам мужчины, он был трудоустроен в УК «Гарант» от исправительного центра.