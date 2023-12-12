Тюменским ветеранам боевых действий предоставили новую льготу

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
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Updated Сегодня, 06:51
Было предложено расширить круг лиц, которые освобождаются от уплаты земельного налога. Дума Уватского района на заседании с участием районного прокурора поддержала его инициативу и внесла изменения в Положения.
Согласно поправкам, с 1 января 2023 года ветераны и инвалиды боевых действий освобождаются от уплаты земельного налога на территории Уватского района.
Ранее «Наш город» рассказал о новых законах, которые вступят или уже вступили в силу в Тюменской области в декабре. Нововведения касаются пенсий, пособий, налогов и т. д.