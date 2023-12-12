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Тюменским ветеранам боевых действий рассказали о новой льготе

Тюменским ветеранам боевых действий предоставили новую льготу

12 декабря 2023, 06:49
Фото: 1MI

Тюменским ветеранам боевых действий рассказали о новой льготе

По инициативе прокурора Уватского района Артема Шмыкова в Положения о земельном налоге на территориях сельских поселений и межселенной территории Уватского муниципального района внесены некоторые изменения.

Было предложено расширить круг лиц, которые освобождаются от уплаты земельного налога. Дума Уватского района на заседании с участием районного прокурора поддержала его инициативу и внесла изменения в Положения.

Согласно поправкам, с 1 января 2023 года ветераны и инвалиды боевых действий освобождаются от уплаты земельного налога на территории Уватского района.

Ранее «Наш город» рассказал о новых законах, которые вступят или уже вступили в силу в Тюменской области в декабре. Нововведения касаются пенсий, пособий, налогов и т. д.

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#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Налоги#Военные#Военнослужащие#Поправки#Уватский район#Льготы#Инвалиды#Уват#Ветераны#Уватский р-н#Любовь Селезнева
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