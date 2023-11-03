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Депутаты городской Думы продлили 100-процентные льготы по земельному налогу в Тюмени

Депутаты городской Думы продлили 100-процентные льготы по земельному налогу в Тюмени

3 ноября 2023, 05:36
Фото: 1MI
Решение об установлении дополнительных категорий налогоплательщиков в 2024 году было принято в ходе второго заседания Тюменской городской Думы. Вопрос на рассмотрение внес глава города Руслан Кухарук.

Речь шла о продлении действующей стопроцентной льготы по уплате земельного налога трем категориям налогоплательщиков. Первая — это организации и ИП, использующие земельные участки для строительства и эксплуатации объектов спорта. Для них мера поддержки действует с 2010 года. Высвободившиеся средства налогоплательщики направляют как на само строительство, ремонт объектов спорта, так и на приобретение спортивного оборудования и инвентаря.

Стоит отметить, что со стороны жителей Тюмени наблюдается увеличение востребованности услуг в области физической культуры и спорта. Если десять лет назад доля населения Тюмени, систематически занимающегося спортом и физкультурой, составляла 30%, то в 2023 году она превысит уже 61%, — прокомментировала по итогам рассмотрения вопроса председатель городской Думы Светлана Иванова.

Вторая категория получателей льготы по земельному налогу — это организации, которые реализуют областные инвестиционные проекты, предусматривающие вложения в развитие логистической деятельности на территории Тюмени. Данная мера поддержки действует с 2017 года.

В третью категорию входят организации, использующие земельные участки для создания и функционирования индустриальных (промышленных) парков и технопарков. Мера новая, действует с 2022 года, и в первую очередь направлена на реализацию проекта по созданию индустриально-логистического парка ДСК-500 в районе Лесобазы. В будущем этот объект станет основной площадкой для предприятий Нефтегазового кластера.

Считаю, что все перечисленные налоговые льготы были приняты депутатами своевременно, исходя из вызовов социального и экономического развития нашего города. Они показали свою эффективность, и потому у депутатского корпуса не осталось сомнений в необходимости продления этих мер поддержки, — резюмировала Светлана Иванова.
#Общество#Спорт#Тюмень#Депутаты#Тюменская городская Дума#Льготы#Инвестиционная программа#Земельный налог#Поддержка
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