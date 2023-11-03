Депутаты городской Думы продлили 100-процентные льготы по земельному налогу в Тюмени

Речь шла о продлении действующей стопроцентной льготы по уплате земельного налога трем категориям налогоплательщиков. Первая — это организации и ИП, использующие земельные участки для строительства и эксплуатации объектов спорта. Для них мера поддержки действует с 2010 года. Высвободившиеся средства налогоплательщики направляют как на само строительство, ремонт объектов спорта, так и на приобретение спортивного оборудования и инвентаря.