Двойные пенсии, маркировка продуктов, правила выезда за границу: нововведения декабря

То есть если гражданину ограничили выезд из России из-за допуска к гостайне, призыва на военную или направления на альтернативную службу, работы в ФСБ или увольнения оттуда, то он сам обязан передать загранпаспорт на хранение в МВД в течение пяти рабочих дней со дня уведомления об ограничении. Ранее закон не устанавливал сроки, вследствие чего происходили случаи злоупотребления. Теперь не сданные в положенный срок паспорта будут считаться недействительными.