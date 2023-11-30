Двойные пенсии, маркировка продуктов, правила выезда за границу: нововведения декабря

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
В декабре 2023-го всех пенсионеров в России ждет двойная выплата пенсий — за ноябрь и декабрь. Изменение графика связано с новогодними каникулами.
При этом денежные средства придут не единовременно. Первая пенсия ожидается после 1 числа, а вторая — после 25. Сумма, полученная в конце декабря, будет больше, так как с 2024-го пособие должны проиндексировать на 7,5%.
В декабре размер фиксированной выплаты удвоят для всех пенсионеров, которые достигли 80-летнего возраста в ноябре. На повышение могут рассчитывать инвалиды I группы и пенсионеры, на иждивении которых оказались близкие родственники. Размер надбавки составит треть фиксированной выплаты на каждого иждивенца.
На увеличение выплаты могут рассчитывать и недавно уволившиеся граждане, а также те, кто предоставил в Социальный фонд документ для перерасчета трудового стажа. Если пенсионер уволился не в последний день октября, а до этого, то в декабре ему придет повышенная пенсия.
Также как и пенсии пособия в декабре 2023 года выплатят дважды из-за новогодних праздников и выходных дней в январе. Первые выплаты, за ноябрь, начислят с 1 по 8 декабря, вторая выплата, за январь, будет перечислена в конце месяца. Выплата за январь будет проиндексирована на 7,5%.
1 декабря истекает срок уплаты налогов на имущество физических лиц, земельный и транспортный налог, а также сумму НДФЛ в случае получения соответствующего уведомления. В случае неуплаты после истечения срока неплательщикам начнут начисляться пени.
31 декабря заканчивается период, в который доходы от продажи золотых слитков не облагались НДФЛ.
31 декабря истекает срок, в который мобилизованные, участники СВО или члены их семей могут потребовать предоставления им кредитных каникул.
В декабре вступает в силу закон, согласно которому авторизация на российских сайтах будет возможна только с помощью российских сервисов или номера телефона.
«Это решение позволит дополнительно защитить персональные данные наших граждан», — пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Правда, законодатели немного не рассчитали сроки — российские ИТ-компании не гарантируют, что успеют изменить системы для работы по новым правилам к 1 декабря. На рассмотрении Госдумы находится законопроект, в котором предлагают ввести переходный период до 1 января 2023 года для наладки всех процессов. В настоящее время инициативу рассматривают в первом чтении.
С 1 декабря хостинг-провайдеры будут обязаны регистрироваться в специальном реестре. Сделать это необходимо до 15 декабря.
Также вводятся новые обязанности для подобных организаций. Их вычислительные мощности должны находиться на территории России. Кроме того, хостинг-провайдеры обязаны обеспечивать защиту информации и противодействие угрозам по разработанным нормам.
С 11 декабря вступит в силу ряд поправок в закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». Законодатели уточнили перечень оснований, по которым заграничный, служебный и дипломатический паспорта могут быть признаны недействительными; правила сдачи паспорта на хранение в МВД, если выезд ограничен; сроки уведомления об ограничении на выезд и правила составления такого документа; условия изъятия паспорта для выезда за границу.
Список состоит из 15 пунктов, среди которых утрата документа, изменение данных его владельца, истечение срока действия, прекращение гражданства РФ и прочие.
Теперь в МВД будет зафиксирована информация и о недействительных паспортах. Это необходимо для того, чтобы граждане не использовали неактуальные документы.
То есть если гражданину ограничили выезд из России из-за допуска к гостайне, призыва на военную или направления на альтернативную службу, работы в ФСБ или увольнения оттуда, то он сам обязан передать загранпаспорт на хранение в МВД в течение пяти рабочих дней со дня уведомления об ограничении. Ранее закон не устанавливал сроки, вследствие чего происходили случаи злоупотребления. Теперь не сданные в положенный срок паспорта будут считаться недействительными.
С 1 декабря 2023 в России вступает в силу новый закон о маркировке. Организации обяжут проследить, чтобы с указанного периода вся продукция имела определенный штрихкод.
Особый знак обяжут ставить владельцев фермерских хозяйств и сельскохозяйственных производственных кооперативов. Компаниям придется также регистрировать сведения об обороте продукции в системе мониторинга «Честный знак».
Новое правило коснется в продукции в стеклянной и пластиковой упаковке, в том числе мяса, субпродуктов, молока, овощей и фруктов. Напитки на натуральной основе, нектары, соки и морсы маркировать не надо.
Новые правила продажи в России распространятся и на консервированную продукцию. В качестве эксперимента на прилавках могут появиться некоторые бакалейные товары и снеки с определенным обозначением. Однако детское питание, лакомства «к чаю» и панировочные сухари маркировке подлежать не будут.
Наносить маркировку на свою продукцию обяжут и производителей жидкости для электронных сигарет. Определенный штрихкод должен стоять на продукции, выпущенной не только после вступления закона в силу, но и произведенной ранее — с 15 декабря 2022 года. Кроме того, с 1 декабря будет запрещен оборот немаркированных электронных сигарет и жидкостей для них.
С 11 декабря начинают действовать изменения в закон о содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. В частности, нововведения увеличивают с трех до четырех лет возраст ребенка, который может находиться вместе с матерью в следственном изоляторе УИС либо в доме ребенка исправительного учреждения.
Кроме того, теперь осужденного перестанут считать злостным нарушителем, если он не подвергался дисциплинарным взысканием в течение года с окончания прошлого.
15 декабря 2023 года вступит в силу новый перечень должностей для иностранцев и лиц без гражданства — квалифицированных специалистов, которые вправе получить российское гражданство упрощенно.
Через полгода работы по профессии из обновленного списка иностранец может обратиться за видом на жительство без разрешения на временное проживание. Одно из условий — его работодатель начислял страховые взносы в СФР. Через год работы сотрудник вправе получить гражданство России упрощенно.
31 декабря жители России, в том числе Тюменской области, будут праздновать наступление Нового 2024 года. Новогодние каникулы продлятся с 30 декабря (суббота) по 8 января (понедельник) включительно. Первым рабочим днем в следующем году станет вторник, 9 января.