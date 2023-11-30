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В Тюменской области постоят десятки новых больниц

В Тюменской области постоят десятки новых больниц

30 ноября 2023, 07:17
Фото: 1MI
Более 55 новых медицинских учреждений построят и реконструируют в Тюменской области в течение ближайших трех лет. Об этом сообщил во время прямой линии губернатор Тюменской области Александр Моор.

Глава региона отметил, что до 2025 года в области возведут 38 ФАПов, 5 врачебных амбулаторий. Новых поликлиники и амбулатории откроют в селе Луговом, поселках Новоторманский и Боровский. Кроме того, на ближайшие годы запланирован ремонт 13 медицинских заведений.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области к 2027 году построят 30 школ и 12 детсадов. Денежные средства на финансирование работ по проектированию и строительству уже заложены в бюджет.

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