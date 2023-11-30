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Published Сегодня, 06:55

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Updated Сегодня, 06:57

Трамваи в Тюмени в ближайшее время не появятся

В тюменской мэрии рассказали о планах по запуску трамвайного сообщения

30 ноября 2023, 06:55
Фото: 1MI

Трамваи в Тюмени в ближайшее время не появятся

В Тюмени в ближайшие годы трамвайное сообщение не появится. Об этом сообщили в администрации областной столицы.
«Вопрос введения такого вида транспорта как трамвай, администрацией города не рассматривается», — заявили в мэрии в ответе на вопрос от одного из жителей Тюмени.

Ранее, в августе этого года, об отсутствии планов по развитию трамвайного сообщения в городе говорил и губернатор региона Александр Моор.

Тогда глава Тюменской области подчеркнул, что трамваи в Тюмени в ближайшие годы «точно не появятся». Однако власти рассматривают альтернативный вариант — запуск скоростных метробусов. А именно больших автобусов, курсирующих по выделенным полосам.

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#Общество#Валентина Бурнашева#Общественный транспорт#Новости тюмени#Трамвай
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