В тюменской мэрии рассказали о планах по запуску трамвайного сообщения

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
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«Вопрос введения такого вида транспорта как трамвай, администрацией города не рассматривается», — заявили в мэрии в ответе на вопрос от одного из жителей Тюмени.
Ранее, в августе этого года, об отсутствии планов по развитию трамвайного сообщения в городе говорил и губернатор региона Александр Моор.
Тогда глава Тюменской области подчеркнул, что трамваи в Тюмени в ближайшие годы «точно не появятся». Однако власти рассматривают альтернативный вариант — запуск скоростных метробусов. А именно больших автобусов, курсирующих по выделенным полосам.