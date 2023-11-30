В тюменской мэрии рассказали о планах по запуску трамвайного сообщения

Тогда глава Тюменской области подчеркнул, что трамваи в Тюмени в ближайшие годы «точно не появятся». Однако власти рассматривают альтернативный вариант — запуск скоростных метробусов. А именно больших автобусов, курсирующих по выделенным полосам.