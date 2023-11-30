Тюменским МЧС-никам запретят пользоваться iPhone на работе

Запрет на использовании техники Apple коснется не только МЧС Тюменской области, но и ведомства других регионов. По данным «Известий», МЧС России рекомендовало сотрудникам как центрального аппарата, так и территориальных органов с 10 января 2024 года отказаться от использования в служебных целях продукции Apple — смартфонов, ноутбуков, планшетов и т. д.