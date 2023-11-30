Тюменским МЧС-никам запретят пользоваться iPhone на работе

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
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«На днях в Тюменскую область пришел приказ на запрет по использованию техники в Тюменскую область», — отметил инсайдер 72.RU.
Запрет на использовании техники Apple коснется не только МЧС Тюменской области, но и ведомства других регионов. По данным «Известий», МЧС России рекомендовало сотрудникам как центрального аппарата, так и территориальных органов с 10 января 2024 года отказаться от использования в служебных целях продукции Apple — смартфонов, ноутбуков, планшетов и т. д.
Такое решение принято в целях безопасности — данные, которые собирают устройства Apple, попадают на серверы в недружественных странах. Поэтому от использования данной техники принято отказаться.
Ранее «Наш Город» писал, что в августе этого года iPhone запретили пользоваться на работе сотрудникам органов госвласти Тюменской области. Ограничения коснулись в том числе уборщиков, охранников и т. д.