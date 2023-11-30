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Спасателям Тюменской области запретят пользоваться на работе iPhone

Тюменским МЧС-никам запретят пользоваться iPhone на работе

30 ноября 2023, 06:41
Фото: 1MI

Спасателям Тюменской области запретят пользоваться на работе iPhone

Сотрудникам тюменского управления МЧС запретили пользоваться iPhone и другой техникой Apple на работе. Соответствующий документ за подписью министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Александра Куренкова поступил в ведомство.
«На днях в Тюменскую область пришел приказ на запрет по использованию техники в Тюменскую область», — отметил инсайдер 72.RU.

Запрет на использовании техники Apple коснется не только МЧС Тюменской области, но и ведомства других регионов. По данным «Известий», МЧС России рекомендовало сотрудникам как центрального аппарата, так и территориальных органов с 10 января 2024 года отказаться от использования в служебных целях продукции Apple — смартфонов, ноутбуков, планшетов и т. д.

Такое решение принято в целях безопасности — данные, которые собирают устройства Apple, попадают на серверы в недружественных странах. Поэтому от использования данной техники принято отказаться.

Ранее «Наш Город» писал, что в августе этого года iPhone запретили пользоваться на работе сотрудникам органов госвласти Тюменской области. Ограничения коснулись в том числе уборщиков, охранников и т. д.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#МЧС#Сотрудники МЧС#Запреты
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