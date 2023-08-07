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Сотрудникам госорганов Тюменской области запретили пользоваться iPhone

7 августа 2023, 05:29
Фото: 1MI
iPhone под запретом с 1 августа даже у уборщиков.
Сюжет
Тюмень

Сотрудникам тюменского социального фонда России запретили пользоваться iPhone на работе. В рабочих чатах распространяется сообщение о том, что с 1 августа на территории страны запрещено пользоваться iPhone для любых действия и операций, связанных с рабочим процессом.

Указано, что данные телефоны запрещено иметь с собой на рабочем месте, а также обсуждать с их помощью какие-либо рабочие вопросы даже вне работы, пишет 72.ру.

«Подобные меры касаются всех органов госвласти и всех сотрудников, которые там работают, начиная с уборщиков и заканчивая высшими чинами», — сказано в сообщении.

Между тем, в самом региональном отделении социального фонда России отмечают, что официального распоряжении о запрете пользования iPhone нет.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские чиновники урежут размер премиальных выплат из суммы грантов на 10%. Если ранее на выплаты премий направляли 60% от общей суммы грантов, то теперь 50%.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюмень#Тюменская область#Телефоны#Запреты
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