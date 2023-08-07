Сотрудникам госорганов Тюменской области запретили пользоваться iPhone

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
Сотрудникам тюменского социального фонда России запретили пользоваться iPhone на работе. В рабочих чатах распространяется сообщение о том, что с 1 августа на территории страны запрещено пользоваться iPhone для любых действия и операций, связанных с рабочим процессом.
Указано, что данные телефоны запрещено иметь с собой на рабочем месте, а также обсуждать с их помощью какие-либо рабочие вопросы даже вне работы, пишет 72.ру.
«Подобные меры касаются всех органов госвласти и всех сотрудников, которые там работают, начиная с уборщиков и заканчивая высшими чинами», — сказано в сообщении.
Между тем, в самом региональном отделении социального фонда России отмечают, что официального распоряжении о запрете пользования iPhone нет.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские чиновники урежут размер премиальных выплат из суммы грантов на 10%. Если ранее на выплаты премий направляли 60% от общей суммы грантов, то теперь 50%.