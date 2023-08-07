Бастрыкин взялся за тюменских чиновников, не защитивших жителей от огня

Posted Сегодня, 04:03
Published Сегодня, 04:03
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Updated Сегодня, 04:29
Глава Следственного комитета России взял на контроль расследование уголовного дела по факту фиктивного исполнения противопожарных мероприятий чиновниками Каменского муниципального образования.
На чиновников Бастрыкину пожаловался местный житель. Он сообщил, что несоблюдение требований об организации минерализованных полос привело к уничтожению в результате лесных пожаров множества частных домовладений и хозяйственных построек, а площадь возгорания составила более 2200 гектаров.
Кроме того, гражданам, лишившимся собственности, были выплачены компенсации, размер которых не позволяет приобрести равнозначное имущество.
В СУ СК России по Тюменской области по данному факту возбуждено уголовное дело.
Ранее «Наш Город» писал, что размер ущерба от лесных пожаров в этом году в Тюменской области почти в два раза превысил прошлогодний и достиг 298 миллионов рублей.