nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:03

Published Сегодня, 04:03

Modified Сегодня, 04:29

Updated Сегодня, 04:29

Изображение материала

Бастрыкин взялся за тюменских чиновников, не защитивших жителей от огня

7 августа 2023, 04:03
Фото: 1MI
К главе СК России с жалобой обратился житель региона.
Сюжет
Тюмень

Глава Следственного комитета России взял на контроль расследование уголовного дела по факту фиктивного исполнения противопожарных мероприятий чиновниками Каменского муниципального образования.

На чиновников Бастрыкину пожаловался местный житель. Он сообщил, что несоблюдение требований об организации минерализованных полос привело к уничтожению в результате лесных пожаров множества частных домовладений и хозяйственных построек, а площадь возгорания составила более 2200 гектаров.

Кроме того, гражданам, лишившимся собственности, были выплачены компенсации, размер которых не позволяет приобрести равнозначное имущество.

В СУ СК России по Тюменской области по данному факту возбуждено уголовное дело.

С начала года тюменцы потратили в магазинах 255,8 млрд рублей
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что размер ущерба от лесных пожаров в этом году в Тюменской области почти в два раза превысил прошлогодний и достиг 298 миллионов рублей.

Читайте также:
В Тюменской области летом число сокращенных превысит 600 человекВ Тюмени продают квартиру-малютку за 14,5 миллионов рублей. ФотоВ Тюмени на фасаде комбината школьного питания создадут мурал
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюмень#Пожар#Следственный комитет#Тюменская область#Александр Бастрыкин
Подпишитесь
«Не стесняйся — вот тебе кляп»: как в Тюмени проходят горячие секс-вечеринки
4 августа, 06:30
Куда поехать на выходные из Тюмени: десять удивительных и незабываемых мест у соседей
5 августа, 03:08
«Придется разориться»: сколько стоит собрать ребенка в школу в 2023 году
4 августа, 10:50
Пенсионный возраст в России хотят снова повысить: чем обернется для тюменцев?
4 августа, 08:06
В тюменских лесах пошли грузди. Куда ехать собирать?
5 августа, 11:38
Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 7 августа
Сегодня, 02:14