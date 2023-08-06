nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:17

Published Сегодня, 11:17

Modified Сегодня, 11:19

Updated Сегодня, 11:19

Изображение материала

С начала года тюменцы потратили в магазинах 255,8 млрд рублей

6 августа 2023, 11:17
Фото: 1MI
В июне жители региона оставили на кассах магазинов более 45,5 миллиардов рублей.
Сюжет
Тюмень

Более 255,8 миллиардов рублей потратили в магазинах за шесть месяцев этого года жители Тюменской области. По сравнению с 2022 годом торговый оборот увеличился на 11,7%.

По данным Росстат, в июне тюменца оставили в магазинах около 45,5 миллиардов рублей, что является самой большой суммой трат за этот года. При этом большая часть денежных средств была потрачено на покупку непродовольственных товаров.

По динамике розничной торговли Тюменская область в первом полугодии вышла на второе место среди регионов Уральского федерального округа. На первом месте находится Ямал — там увеличение составило 13,5%.

В Тюменской области возник дефицит сотрудников
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области подорожали мясо, рыба, икра и овощи. Увеличение цен на морковь по сравнению с январем этого года составило 44 рубля. Сегодня килограмм этого овоща в среднем стоит 88 рублей.

Читайте также:
Осень близко: на Тюмень идет похолоданиеДокрасовался: в Тюмени задержали водителя с липовыми номерамиВ Тюмени эвакуировали крупный торговый центр. Видео
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Покупки#Шопинг#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
«Не стесняйся — вот тебе кляп»: как в Тюмени проходят горячие секс-вечеринки
4 августа, 06:30
Куда поехать на выходные из Тюмени: десять удивительных и незабываемых мест у соседей
Вчера, 03:08
«Придется разориться»: сколько стоит собрать ребенка в школу в 2023 году
4 августа, 10:50
Пенсионный возраст в России хотят снова повысить: чем обернется для тюменцев?
4 августа, 08:06
В тюменских лесах пошли грузди. Куда ехать собирать?
Вчера, 11:38
Кандидат губернаторы Тюменской области Пискайкин потратил 100 тысяч на соцопрос
Вчера, 12:07