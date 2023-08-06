С начала года тюменцы потратили в магазинах 255,8 млрд рублей

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Более 255,8 миллиардов рублей потратили в магазинах за шесть месяцев этого года жители Тюменской области. По сравнению с 2022 годом торговый оборот увеличился на 11,7%.
По данным Росстат, в июне тюменца оставили в магазинах около 45,5 миллиардов рублей, что является самой большой суммой трат за этот года. При этом большая часть денежных средств была потрачено на покупку непродовольственных товаров.
По динамике розничной торговли Тюменская область в первом полугодии вышла на второе место среди регионов Уральского федерального округа. На первом месте находится Ямал — там увеличение составило 13,5%.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области подорожали мясо, рыба, икра и овощи. Увеличение цен на морковь по сравнению с январем этого года составило 44 рубля. Сегодня килограмм этого овоща в среднем стоит 88 рублей.