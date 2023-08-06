В Тюмени на фасаде комбината школьного питания создадут мурал

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:19
Updated Сегодня, 06:19
Первый детский арт из шестнадцати аппликаций детей на тему «Сокращая дистанцию» появится в Тюмени на фасаде комбината школьного питания «Центральный». Мурал создадут в рамках проекта «Морфология улиц».
Созданием монументальной живописи займется художница из Санкт-Петербурга Анастасия Вокина. Работу над муралом она планирует завершить к середине августа, пишет КП-Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на заборе по улице Володарского этим летом появится инсталляция из нитей. В ее основу лягут сюжеты мансийской, татарской, ненецкой вышивки.