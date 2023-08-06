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В Тюмени на фасаде комбината школьного питания создадут мурал

6 августа 2023, 06:13
Фото: 1MI

В Тюмени создадут первый детский арт «Морфологии улиц»

Арт-объект создадут из детских аппликаций.
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Тюмень

Первый детский арт из шестнадцати аппликаций детей на тему «Сокращая дистанцию» появится в Тюмени на фасаде комбината школьного питания «Центральный». Мурал создадут в рамках проекта «Морфология улиц».

Созданием монументальной живописи займется художница из Санкт-Петербурга Анастасия Вокина. Работу над муралом она планирует завершить к середине августа, пишет КП-Тюмень.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на заборе по улице Володарского этим летом появится инсталляция из нитей. В ее основу лягут сюжеты мансийской, татарской, ненецкой вышивки.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюмень#Тюменская область#Фестивали#Арт-объект
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