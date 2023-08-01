Размер ущерба от тюменских лесных пожаров практически в 2 раза превысил прошлогодний

По словам директора департамента лесного комплекса Леонида Остроумова, в этом году в регионе произошел 191 лесной пожар. Общая площадь земель, пострадавших от огня, составила 28,3 тысячи гектаров. В минувшем году в Тюменской области было зарегистрировано 214 лесных пожаров на площади 15,9 тысяч гектаров, пишет РБК Тюмень.