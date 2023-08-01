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Размер ущерба от тюменских лесных пожаров практически в 2 раза превысил прошлогодний

1 августа 2023, 03:29
Фото: 1MI
Сумма ущербов от лесных пожаров в Тюменской области в 2023 году превысила 298 миллионов рублей.
Сюжет
Тюмень

Это почти в два раза больше, чем годом ранее — тогда размер ущерба составил около 164 миллионов рублей.

По словам директора департамента лесного комплекса Леонида Остроумова, в этом году в регионе произошел 191 лесной пожар. Общая площадь земель, пострадавших от огня, составила 28,3 тысячи гектаров. В минувшем году в Тюменской области было зарегистрировано 214 лесных пожаров на площади 15,9 тысяч гектаров, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в связи со сложной пожароопасной обстановкой 7 мая 2023 года был введен режим ЧС. Он действовал до 1 июня. Особый противопожарный режим действовал до 26 июня. Жителям региона было запрещено посещать лес, разводить открытый огонь, сжигать мусор.

В Тюменской области отменили режим ЧС, но посещать лес все еще запрещено
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По данным на утро 1 августа, на территории Тюменской области действующих пожаров не зарегистрировано. В Ишимской и Тюменской авиазонах установлен III класс пожарной опасности (средняя степень), в Тобольской авиазоне — II класс пожарной опасности (низкая степень), в Уватской — I класс (опасности нет), сообщили в департаменте лесного комплекса Тюменской области.

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