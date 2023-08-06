nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:46

Published Сегодня, 11:46

Modified Сегодня, 11:50

Updated Сегодня, 11:50

Изображение материала

В Тюмени продают квартиру-малютку за 14,5 миллионов рублей. Фото

6 августа 2023, 11:46
Фото: Авито

Самая дорогая студия в Тюмени стоит почти 15 миллионов рублей

Апартаменты расположены в центре города.
Сюжет
Тюмень

В Тюмени на продажу за 14,5 миллионов рублей выставили квартиру-студию площадью 36,7 квадратных метров. Крохотные апартаменты по цене квартиры площадью более 100 «квадратов» расположены в самом центре Тюмени — на седьмом этаже клубного дома «Вивальди».

Стоимость квадратного метра недвижимости составляет около 400 тысяч рублей. при средней цене «квадрата» в новостройке 118 тысяч рублей.

Фото: Авито

Владелец заверяет, что апартамент полностью готов к проживанию. В студии профессионально реализованы инженерные коммуникации: фильтры для воды, редукторы давления, приточный клапан, кондиционер, видеодомофон, электроузел.

«Стильный интерьер в сдержанной цветовой гамме с натуральными оттенками дерева и текстиля, с мягким настраиваемым светом для релакса и отдыха. Благодаря выверенной планировке удалось сохранить ощущение простора и удобства использования: прихожая с вместительной гардеробной, постирочная, санузел с душевой, продуманная до мелочей кухня, зона для отдыха и сна», — указано в описании к объекту.

Заметим, что в этом же доме выставлены на продажу двухкомнатные апартаменты площадью 63 «квадрата» и трехкомнатные апартаменты площадью 80 квадратных метров за 13 и 14,3 миллиона рублей.

С начала года тюменцы потратили в магазинах 255,8 млрд рублей
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени падает число предложений на арендном рынке жилья. За последние 30 дней количество выставленных квартир сократилось на 24%.

Читайте также:
С начала года тюменцы потратили в магазинах 255,8 млрд рублейОсень близко: на Тюмень идет похолоданиеДокрасовался: в Тюмени задержали водителя с липовыми номерами
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Квартиры#Продажа#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
«Не стесняйся — вот тебе кляп»: как в Тюмени проходят горячие секс-вечеринки
4 августа, 06:30
Куда поехать на выходные из Тюмени: десять удивительных и незабываемых мест у соседей
Вчера, 03:08
«Придется разориться»: сколько стоит собрать ребенка в школу в 2023 году
4 августа, 10:50
Пенсионный возраст в России хотят снова повысить: чем обернется для тюменцев?
4 августа, 08:06
В тюменских лесах пошли грузди. Куда ехать собирать?
Вчера, 11:38
Кандидат губернаторы Тюменской области Пискайкин потратил 100 тысяч на соцопрос
Вчера, 12:07