В Тюмени продают квартиру-малютку за 14,5 миллионов рублей. Фото

В Тюмени на продажу за 14,5 миллионов рублей выставили квартиру-студию площадью 36,7 квадратных метров. Крохотные апартаменты по цене квартиры площадью более 100 «квадратов» расположены в самом центре Тюмени — на седьмом этаже клубного дома «Вивальди».