В Тюмени продают квартиру-малютку за 14,5 миллионов рублей. Фото

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
В Тюмени на продажу за 14,5 миллионов рублей выставили квартиру-студию площадью 36,7 квадратных метров. Крохотные апартаменты по цене квартиры площадью более 100 «квадратов» расположены в самом центре Тюмени — на седьмом этаже клубного дома «Вивальди».
Стоимость квадратного метра недвижимости составляет около 400 тысяч рублей. при средней цене «квадрата» в новостройке 118 тысяч рублей.
Владелец заверяет, что апартамент полностью готов к проживанию. В студии профессионально реализованы инженерные коммуникации: фильтры для воды, редукторы давления, приточный клапан, кондиционер, видеодомофон, электроузел.
«Стильный интерьер в сдержанной цветовой гамме с натуральными оттенками дерева и текстиля, с мягким настраиваемым светом для релакса и отдыха. Благодаря выверенной планировке удалось сохранить ощущение простора и удобства использования: прихожая с вместительной гардеробной, постирочная, санузел с душевой, продуманная до мелочей кухня, зона для отдыха и сна», — указано в описании к объекту.
Заметим, что в этом же доме выставлены на продажу двухкомнатные апартаменты площадью 63 «квадрата» и трехкомнатные апартаменты площадью 80 квадратных метров за 13 и 14,3 миллиона рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени падает число предложений на арендном рынке жилья. За последние 30 дней количество выставленных квартир сократилось на 24%.