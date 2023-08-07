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В Тюменской области летом число сокращенных превысит 600 человек

7 августа 2023, 03:22
Фото: 1MI
С начала 2023 год под сокращения попали 484 сотрудника.
Сюжет
Тюмень

680 жителей Тюменской области этим летом попали под сокращения. По данным департамента труда и занятости населения региона, до 31 августа в регионе сократят 196 человек. Еще 140 — осенью 2023 года. С начала года было сокращено 484 человека.

Для сравнения, двумя годами по данным ранее на 29 июля было сокращено 658 работников, в 2022 году — 409.

По словам руководителя ведомства Александра Сидорова, с организациями, заявившими о сокращении штата, ведутся мероприятия по оказанию информационной и правовой помощи высвобождаемым работникам. Сотрудникам помогают с трудоустройством.

В большинстве компаний, заявивших о сокращениях из-за слияния/разделения, фактического увольнения работников не происходит — они сохраняют свои рабочие места. Просто переведены в другое подразделение или организацию, пишет РБК Тюмень.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области средняя заработная плата выросла с начала года на 13,4%. В мае этого года размер среднего заработка составлял более 71 тысячи рублей.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюмень#Тюменская область#Работа#Сокращения
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