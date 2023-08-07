В Тюменской области летом число сокращенных превысит 600 человек

Posted Сегодня, 03:22
Published Сегодня, 03:22
Modified Сегодня, 03:24
Updated Сегодня, 03:24
680 жителей Тюменской области этим летом попали под сокращения. По данным департамента труда и занятости населения региона, до 31 августа в регионе сократят 196 человек. Еще 140 — осенью 2023 года. С начала года было сокращено 484 человека.
Для сравнения, двумя годами по данным ранее на 29 июля было сокращено 658 работников, в 2022 году — 409.
По словам руководителя ведомства Александра Сидорова, с организациями, заявившими о сокращении штата, ведутся мероприятия по оказанию информационной и правовой помощи высвобождаемым работникам. Сотрудникам помогают с трудоустройством.
В большинстве компаний, заявивших о сокращениях из-за слияния/разделения, фактического увольнения работников не происходит — они сохраняют свои рабочие места. Просто переведены в другое подразделение или организацию, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области средняя заработная плата выросла с начала года на 13,4%. В мае этого года размер среднего заработка составлял более 71 тысячи рублей.