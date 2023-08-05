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У тюменцев выросла среднемесячная зарплата более чем на 13%. Так утверждает Росстат

5 августа 2023, 06:26
Фото: 1MI
За пять месяцев размер среднего заработка в регионе превысил 65,7 тысяч рублей.
Сюжет
Тюмень

В Тюменской области размер среднемесячной заработной платы по итогам пяти месяцев увеличился на 13,4%. Средний заработок в регионе достиг 65 тысяч 793 рублей. Такие данные предоставил Росстат в докладе «Социально-экономическое положение России».

При этом в мае, по данным ведомства, размер средней заработной платы в Тюменской области составил 71 тысячу 459 рублей, что на 14 тысяч 220 рублей или около 22% больше, чем годом ранее (57 тысяч 239 рублей).

Среди регионов Уральского федерального округа по уровню среднемесячной заработной платы Тюменская область занимает третье место. На первых местах находятся Ямал и Югра — жители этих регионов в среднем в мае зарабатывали 179,6 и 115,4 тысячи рублей. В Свердловской области размер среднего заработка в мае составлял 62,6 тысяч рублей, В Челябинской и Курганской областях — 58,3 и 51,6 тысяч рублей соответственно.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени открылась вакансия грузчика на складах конфет в Крыму. Работодатель обещает предоставить бесплатное жилье и питание.

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#Общество#Новости тюмени#Росстат#Заработная плата#Средняя зарплата#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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