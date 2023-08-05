У тюменцев выросла среднемесячная зарплата более чем на 13%. Так утверждает Росстат

Среди регионов Уральского федерального округа по уровню среднемесячной заработной платы Тюменская область занимает третье место. На первых местах находятся Ямал и Югра — жители этих регионов в среднем в мае зарабатывали 179,6 и 115,4 тысячи рублей. В Свердловской области размер среднего заработка в мае составлял 62,6 тысяч рублей, В Челябинской и Курганской областях — 58,3 и 51,6 тысяч рублей соответственно.