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Published Сегодня, 10:41

Modified Сегодня, 10:57

Updated Сегодня, 10:57

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Осень близко: на Тюмень идет похолодание

6 августа 2023, 10:41
Фото: nashgorod.ru
Теплым ожидается только начало новой рабочей недели.
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Тюмень

В Тюмени на следующей неделе резко похолодает — температура воздуха опустится до +13…+19. По прогнозам синоптиков, начало недели в областной столице будет теплым.

В понедельник ночью термометры покажут +11…+16 в ночные часы и +24…+29 в светлое время суток. Жень пройдет без существенных осадков, северо-восточном ветре 7-12 метров в секунду. В утренние часы вероятен туман.

Во вторник, 8 августа, днем пройдут кратковременные дожди. Ночью термометры покажут +11…+16, в дневные часы +24…+28. В среду существенно погода не поменяется, четверг, 10 августа, похолодает до +18….+22.

Пятница и суббота пройдут при переменной облачности. Максимальная температура воздуха в эти дни составит +11…+13 в темное время суток и до +16…+19 днем.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени из-за тумана в субботу и воскресенье были задержаны десятки прилетающих и вылетающих рейсов. В настоящее время самолеты отправляются по расписанию.

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