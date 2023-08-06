Осень близко: на Тюмень идет похолодание

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
В Тюмени на следующей неделе резко похолодает — температура воздуха опустится до +13…+19. По прогнозам синоптиков, начало недели в областной столице будет теплым.
В понедельник ночью термометры покажут +11…+16 в ночные часы и +24…+29 в светлое время суток. Жень пройдет без существенных осадков, северо-восточном ветре 7-12 метров в секунду. В утренние часы вероятен туман.
Во вторник, 8 августа, днем пройдут кратковременные дожди. Ночью термометры покажут +11…+16, в дневные часы +24…+28. В среду существенно погода не поменяется, четверг, 10 августа, похолодает до +18….+22.
Пятница и суббота пройдут при переменной облачности. Максимальная температура воздуха в эти дни составит +11…+13 в темное время суток и до +16…+19 днем.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени из-за тумана в субботу и воскресенье были задержаны десятки прилетающих и вылетающих рейсов. В настоящее время самолеты отправляются по расписанию.