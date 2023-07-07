В тюменском правительстве частично откажутся от премий из федерального бюджета

Ранее «Наш Город» писал, что в этом году на содержание губернатора Тюменской области из областного бюджета потратят 22 миллионов рублей. В минувшем году на нужды главы региона было израсходовано более 20,3 миллиона бюджетных средств. При этом, изначально запланированная сумма была меньше на 2 миллиона рублей.