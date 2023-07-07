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В тюменском правительстве частично откажутся от премий из федерального бюджета

7 июля 2023, 05:35
Фото: 1MI

Тюменские чиновники частично откажутся от премий из федерального бюджета

Тюменские чиновники планируют урезать размер премиальных выплат из суммы грантов, направляемых из федерального бюджета.
Сюжет
Тюмень

Соответствующие изменения в постановление «О порядке поощрения региональных и муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти Тюменской области» подготовил департамент финансов Тюменской области.

«В постановление губернатора Тюменской области „О порядке поощрения региональных и муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти Тюменской области“ внести изменения. Цифры „60%“ заменить цифрами „50%“. На поощрение исполнительных органов государственной власти Тюменской области направить 50% от общей суммы грантов из федерального бюджета», — указано в документе, опубликованном на сайте правительства региона.

Ранее «Наш Город» писал, что в этом году на содержание губернатора Тюменской области из областного бюджета потратят 22 миллионов рублей. В минувшем году на нужды главы региона было израсходовано более 20,3 миллиона бюджетных средств. При этом, изначально запланированная сумма была меньше на 2 миллиона рублей.

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