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Вытащил за ноги через лобовое стекло: тюменец спас жизнь водителю горящей фуры

7 августа 2023, 04:38
Фото: ГИБДД
Авария произошла в субботу на трассе под Тюменью.
Сюжет
Тюмень
Видео: ЧС Тюмень

Стали известны подробности жесткого дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в субботу вечером на тюменской трассе в районе поселка Богандинский. На 37-м километре федеральной автодороги Тюмень — Омск в дорожное ограждение врезалась фура.

После удара большегруз загорелся. Если бы не неравнодушные тюменцы, водитель грузовика сгорел бы заживо. Попавшего в огненную ловушку водителя вытащили через лобовое стекло двое жителей региона.

На опубликованном в сети видео видно, как один из них пытается разбить лобовое стекло монтировкой. Позже автор видео сообщает, что вытащил водителя фуры за ноги через разбитое лобовое стекло.

«Давай! Вылазь, вылазь быстрее! Сгоришь! За ноги, за ноги его дергай», — кричит мужчина за кадром.

Как выяснилось, дальнобойщик не заметил дорожное ограждение и врезался в него. От госпитализации он отказался.

Под Тюменью грузовик влетел в дорожное ограждение и загорелся
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Ранее «Наш Город» писал, в субботу вечером на федеральной трассе Омск — Ишим — Курган лоб в лоб столкнулись две фуры. В аварии погибли оба водителя.

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