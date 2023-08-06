Две фуры лоб в лоб столкнулись на тюменской трассе. Оба водителя погибли

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 04:25
Updated Сегодня, 04:25
Два человека погибли в жутком дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в субботу вечером на трассе Омск — Ишим — Курган. На 513-м километре федеральной автодороги Бердюжском районе произошло лобовое столкновение двух большегрузов.
В аварии погибли водители обеих фур, травмы получил пассажир одного из грузовиков. На месте ДТП работали все службы, в том числе ТОСЭР.
Обстоятельства произошедшего ДТП выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что в пятницу в центре Тюмени произошла авария с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля. В ДТП травмы получил 45-летний пассажир автобуса.