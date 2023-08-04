В Тюмени Lexus протаранил легковушку и вылетел в толпу пешеходов

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
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Updated Сегодня, 08:12
Дорожно-транспортное происшествие с участием Lexus и Daewoo произошло накануне вечером на Московском тракте. Авария произошла у поворота на АЗС «Лукойл».
По предварительным данным, водитель Daewoo при повороте налево нарушил правила очередности проезда.
От удара оба автомобиля отбросило на тротуар, где в момент ДТП находились пешеходы. По счастливой случайности обошлось без жертв — пешеходы успели вовремя отреагировать, пострадавших среди них нет. Травмы получила 42-летняя пассажирка Daewoo. Она госпитализирована.
Ранее «Наш Город» писал, что в четверг вечером на федеральной трассе Тюмень — Курган был сбит насмерть 44-летний пешеход. Мужчина шел по проезжей части дороги.