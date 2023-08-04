В Тюмени Lexus протаранил легковушку и вылетел в толпу пешеходов

От удара оба автомобиля отбросило на тротуар, где в момент ДТП находились пешеходы. По счастливой случайности обошлось без жертв — пешеходы успели вовремя отреагировать, пострадавших среди них нет. Травмы получила 42-летняя пассажирка Daewoo. Она госпитализирована.