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В Тюмени Lexus протаранил легковушку и вылетел в толпу пешеходов

4 августа 2023, 08:10
Фото: Типичная Тюмень
Авария произошла на Московском тракте.
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Тюмень

Дорожно-транспортное происшествие с участием Lexus и Daewoo произошло накануне вечером на Московском тракте. Авария произошла у поворота на АЗС «Лукойл».

По предварительным данным, водитель Daewoo при повороте налево нарушил правила очередности проезда.

От удара оба автомобиля отбросило на тротуар, где в момент ДТП находились пешеходы. По счастливой случайности обошлось без жертв — пешеходы успели вовремя отреагировать, пострадавших среди них нет. Травмы получила 42-летняя пассажирка Daewoo. Она госпитализирована.

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Ранее «Наш Город» писал, что в четверг вечером на федеральной трассе Тюмень — Курган был сбит насмерть 44-летний пешеход. Мужчина шел по проезжей части дороги.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Безопасность на дорогах#Тюмень#ДТП#Тюменская область
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