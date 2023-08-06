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Под Тюменью грузовик влетел с дорожное ограждение и загорелся

6 августа 2023, 04:39
Фото: ГИБДД
Водитель большегруза остался жив.
Сюжет
Тюмень
Видео: Читатель "Нашего Города"

На федеральной трассе Тюмень — Омск, на 37-м километре, в субботу вечером водитель большегруза врезался в дорожное ограждение. От удара машина загорелась. К счастью в ДТП никто не пострадал, сообщили в ГИБДД по Тюменской области.

Временно на федеральной трассе было ограничено автомобильное движение и введен реверс.

Ранее «Наш Город» писал что в субботу вечером в на трассе Омск — Ишим — Курган произошло ДТП с участие двух фур. Погибли водители обеих машин.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Безопасность на дорогах#Тюмень#ДТП#Тюменская область#Видео
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