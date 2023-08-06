Под Тюменью грузовик влетел с дорожное ограждение и загорелся

Posted Сегодня, 04:39
Published Сегодня, 04:39
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
На федеральной трассе Тюмень — Омск, на 37-м километре, в субботу вечером водитель большегруза врезался в дорожное ограждение. От удара машина загорелась. К счастью в ДТП никто не пострадал, сообщили в ГИБДД по Тюменской области.
Временно на федеральной трассе было ограничено автомобильное движение и введен реверс.
Ранее «Наш Город» писал что в субботу вечером в на трассе Омск — Ишим — Курган произошло ДТП с участие двух фур. Погибли водители обеих машин.