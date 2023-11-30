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Тюменские турфирмы распродают за бесценок путевки в Сочи после «мегашторма»

Тюменские турфирмы распродают за бесценок путевки в Сочи после «мегашторма»

30 ноября 2023, 06:00
Фото: 1MI
Из-за обрушившейся в начале этого недели непогоды стоимость на курортах Краснодарского края упала более чем в два раза. К примеру, путевку в Адлер на четыре дня с вылетом 4 декабря продают всего за 13 тысяч 800 рублей.
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Отдых

Новогодний семидневный тур с вылетом 27 декабря можно приобрести всего за 36 тысяч рублей. В стоимость включены перелет, проживание и трансфер. Для сравнения, стоимость вылетом из Тюмени в Сочи 27 декабря составляет 15-20 тысяч рублей.

За 20 тысяч рублей продают туры в Сочи продолжительностью шесть дней с вылетом в начале и середине декабря (в стоимость включен перелет, трансфер и завтраки).

Заметим, «шторм века» уронил не только цены на туры в Сочи, но и на авиабилеты — к примеру, 4 декабря из Тюмени в Сочи можно улететь за 4,8 тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что непогода обрушилась на Кубань и Крым в ночь с 26 на 27 ноября. Скорость ветра достигала 33 метров в секунду. По данным центра погоды «Фобос», в Крыму выпало до 33 мм осадков, а на Кубани — до 43 мм. Мощный шторм, названный горожанами «штормом века», нанес значительный урон 50 пляжам и инфраструктуре на побережье Сочи, разрушил прибрежные сооружения.

В Крыму из-за непогоды без света остались почти полмиллиона человек. В некоторых районах Крыма введен режим чрезвычайной ситуации. Одним из наиболее пострадавших регионов стала Евпатория. Там в зоне подтопления оказались десятки жилых домов. В настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий урагана.

Между тем, по данным Гидрометцентра, на южные регионы России вновь обрушится новый шторм с порывами ветра до 20-25 метров в секунду. В Крыму, Севастополе и Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение.

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