Тюменские турфирмы распродают за бесценок путевки в Сочи после «мегашторма»

Из-за обрушившейся в начале этого недели непогоды стоимость на курортах Краснодарского края упала более чем в два раза. К примеру, путевку в Адлер на четыре дня с вылетом 4 декабря продают всего за 13 тысяч 800 рублей.

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