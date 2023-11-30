В Тобольске отреставрируют церковь 18 века

В 1743 году она сгорела, но ее отстроили заново. Через десять лет к юго-западу от деревянной церкви на средства прихожан начали строить двухэтажную каменную. Она заложена взамен деревянного храма в 1754 году на деньги прихожан и купцов Медведевых.