В Тобольске отреставрируют церковь 18 века

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«Крестовоздвиженская церковь является объектом федеральной собственности. Поэтому мы не можем тратить деньги из областного бюджета на его восстановление. В начале этого года суд обязал региональное управление Росимущества провести до конца 2024 года противоаварийные работы на этом объекте», — отметил губернатор.
По его словам, проектная документация на проведение работ уже разработана и согласована. В настоящее время уже направлена заявка на выделение финансирования в Министерство культуры Российской Федерации.
Крестовоздвиженская церковь является расположена в юго-западной части города Тобольска, недалеко от берега Иртыша. Она была построена ещё в 1652 году.
В 1743 году она сгорела, но ее отстроили заново. Через десять лет к юго-западу от деревянной церкви на средства прихожан начали строить двухэтажную каменную. Она заложена взамен деревянного храма в 1754 году на деньги прихожан и купцов Медведевых.
В 2004 году храм был законсервирован для проведения будущей реставрации.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне губернатор Тюменской области Александр Моор пообщался в прямом эфире с жителями региона. В адрес главы региона поступило более полутора тысяч вопросов. Продолжительность прямой линии составила около двух часов.