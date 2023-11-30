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Губернатор Моор рассказал, когда отремонтируют старинную церковь в Тобольске

В Тобольске отреставрируют церковь 18 века

30 ноября 2023, 04:00
Фото: тг-канал Александр Моор

Губернатор Моор рассказал, когда отремонтируют старинную церковь в Тобольске

Крестовоздвиженский храм в Тобольске планируют отреставрировать. Об этом сообщил во время прямой линии губернатора региона Александр Моор. Глава региона отметил, что работа в данному направлении уже ведется.
«Крестовоздвиженская церковь является объектом федеральной собственности. Поэтому мы не можем тратить деньги из областного бюджета на его восстановление. В начале этого года суд обязал региональное управление Росимущества провести до конца 2024 года противоаварийные работы на этом объекте», — отметил губернатор.

По его словам, проектная документация на проведение работ уже разработана и согласована. В настоящее время уже направлена заявка на выделение финансирования в Министерство культуры Российской Федерации.

Крестовоздвиженская церковь является расположена в юго-западной части города Тобольска, недалеко от берега Иртыша. Она была построена ещё в 1652 году.

В 1743 году она сгорела, но ее отстроили заново. Через десять лет к юго-западу от деревянной церкви на средства прихожан начали строить двухэтажную каменную. Она заложена взамен деревянного храма в 1754 году на деньги прихожан и купцов Медведевых.

В 2004 году храм был законсервирован для проведения будущей реставрации.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне губернатор Тюменской области Александр Моор пообщался в прямом эфире с жителями региона. В адрес главы региона поступило более полутора тысяч вопросов. Продолжительность прямой линии составила около двух часов.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Тобольск#Церковь#Александр Моор#Прямая линия
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