Циклон, разгромивший Крым, доберется до Тюмени?

Масштабы разрушений после удара стихии в Крыму очень большие, такого шторма не было никогда — такой циклон «накрывает» регионы раз в 30-летие. Однако, по словам Варакина, «шторм века» и ураган в Крыму и на Кубани не были новостью. Метеорологи Росгидрометцентра предупреждал об этом заранее.