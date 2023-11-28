Циклон, разгромивший Крым, доберется до Тюмени?

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
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Updated Сегодня, 06:35
Масштабы разрушений после удара стихии в Крыму очень большие, такого шторма не было никогда — такой циклон «накрывает» регионы раз в 30-летие. Однако, по словам Варакина, «шторм века» и ураган в Крыму и на Кубани не были новостью. Метеорологи Росгидрометцентра предупреждал об этом заранее.
«Ураган в Крыму достигал скорости 31-33 метра в секунду. Циклон затронул не только Крым, но и Ростовскую область, Херсон, все вновь присоединенные территории, включая Запорожье. Сформировался этот циклон из-за того, что море в ноябре было еще теплое — как Средиземное, так и Черное, вода была около плюс 10 градусов или даже выше, а на европейской территории уже господствовали холодные воздушные массы. Контрасты температур и сформировали этот циклон», — пояснил Варакин «Новым Известиям».
По его словам, в настоящее время непогода сходит на нет в южных регионах — циклон перемещается в Центральную часть России. Мощные снегопады, ветер и метель накрыли Москву, Санкт-Петербург, Калугу и Рязань. К 29 ноября циклон придет в Псков и Кострому.
По прогнозам, в ближайшие дни в Центральном федеральной округе ожидается резкое похолодание, понижение температуры воздуха до -11. К субботе потеплеет, но будет гололедица.
До Уральского федерального округа циклон с метелью и снегопадами в ближайшие 10 дней не доберется — на территории округа сохранится нетипично теплая для конца ноября и начала декабря погода. В Тюмени, в частности, синоптики обещают в ближайшую неделю осадки в виде снега. Температура воздуха составит -3…-10.