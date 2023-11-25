Осужденный экс-глава управы Калининского АО пожаловался на нехватку туалетной бумаги

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Об этом сообщили представители тюменской общественной наблюдательной комиссии по итогам посещения СИЗО. По словам представителей ОНК, в администрацию уже направлены рекомендации по санитарно-бытовому обеспечению камер следственно-арестованных.
Особых жалоб у арестованных нет. На нехватку туалетных принадлежностей, туалетной бумаги в частности, пожаловался лишь бывший глава Восточной и Калининской управ Тюмени Александр Сухомяткин. Он сообщил, что ее выдают только по одному рулону в день. Также Сухомяткин посетовал, что в рационе не хватает салатов для витаминизации.
Ранее «Наш Город» писал, что в тобольском изоляторе пятеро арестованных жителей Тюменской области устроили дебош в пожаром. Им не понравились условия содержания в СИЗО.