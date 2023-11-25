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Осужденный экс-глава управы Калининского АО пожаловался на нехватку туалетной бумаги

Осужденный экс-глава управы Калининского АО пожаловался на нехватку туалетной бумаги

25 ноября 2023, 12:15
Фото: 1MI
В тюменском СИЗО № 1 не хватает спальных мест для арестованных. Из-за переполненности камер они вынуждены спать на полу. Правда, необходимыми спальными принадлежностями обеспечены.
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Арест

Об этом сообщили представители тюменской общественной наблюдательной комиссии по итогам посещения СИЗО. По словам представителей ОНК, в администрацию уже направлены рекомендации по санитарно-бытовому обеспечению камер следственно-арестованных.

Особых жалоб у арестованных нет. На нехватку туалетных принадлежностей, туалетной бумаги в частности, пожаловался лишь бывший глава Восточной и Калининской управ Тюмени Александр Сухомяткин. Он сообщил, что ее выдают только по одному рулону в день. Также Сухомяткин посетовал, что в рационе не хватает салатов для витаминизации.

Ранее «Наш Город» писал, что в тобольском изоляторе пятеро арестованных жителей Тюменской области устроили дебош в пожаром. Им не понравились условия содержания в СИЗО.

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#Общество#Валентина Бурнашева#СИЗО#Жалобы#Новости тюмени#Арест
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