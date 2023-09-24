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Тюменцам дважды проиндексируют пенсию в 2024 году

Пожилой тюменец получает пенсию в размере 3,7 тысяч рублей

24 сентября 2023, 06:32
Фото: 1MI

Тюменцам дважды проиндексируют пенсию в 2024 году

В Тюменской области двое жителей региона получают минимальную пенсию — по потере кормильца. Ее размер составляет всего 3 тысячи 783 рубля. Об этом сообщила управляющая ОСФР по Тюменской области Алефтина Чалкова.

По словам главы ведомства, средний размер пенсии в Тюменской области — 20 тысяч 253 рубля. Правда, есть пенсионеры, которые получают более высокие выплаты. К примеру, у одного из жителей региона за работу в условиях Крайнего Севера размер пенсии превышает 130 тысяч рублей.

Напомним, в Тюменской области размер пенсий ежегодно индексируется в соответствии с ростом уровня потребительских цен. В январе проходит индексация страховых пенсий, в апреле социальных и государственных. В январе 2024 года, по планам властей, страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличат на 5,5%, социальные и государственные — в апреле на 4,7%, пишет 72.RU.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области опубликовали список вакансий с заработной платой более 200 тысяч рублей в месяц. В перечень вошли преимущественно представители руководящих должностей.

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