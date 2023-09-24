Пожилой тюменец получает пенсию в размере 3,7 тысяч рублей

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:59
Updated Сегодня, 06:59
По словам главы ведомства, средний размер пенсии в Тюменской области — 20 тысяч 253 рубля. Правда, есть пенсионеры, которые получают более высокие выплаты. К примеру, у одного из жителей региона за работу в условиях Крайнего Севера размер пенсии превышает 130 тысяч рублей.
Напомним, в Тюменской области размер пенсий ежегодно индексируется в соответствии с ростом уровня потребительских цен. В январе проходит индексация страховых пенсий, в апреле социальных и государственных. В январе 2024 года, по планам властей, страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличат на 5,5%, социальные и государственные — в апреле на 4,7%, пишет 72.RU.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области опубликовали список вакансий с заработной платой более 200 тысяч рублей в месяц. В перечень вошли преимущественно представители руководящих должностей.