Пожилой тюменец получает пенсию в размере 3,7 тысяч рублей

По словам главы ведомства, средний размер пенсии в Тюменской области — 20 тысяч 253 рубля. Правда, есть пенсионеры, которые получают более высокие выплаты. К примеру, у одного из жителей региона за работу в условиях Крайнего Севера размер пенсии превышает 130 тысяч рублей.