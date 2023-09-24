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Стали известны профессии с зарплатой больше 100 тысяч рублей в Тюмени

Кому в Тюмени готовы платить более 200 тысяч рублей ежемесячно

24 сентября 2023, 04:59
Фото: 1MI

Стали известны профессии с зарплатой больше 100 тысяч рублей в Тюмени

В Тюменской области опубликовали список вакансий с самой высокой заработной платой. В него вошли врачи, руководители, инженеры и военные.

Врачу-колопроктологу с опытом работы не менее трех лет в Тюмени готовы платить ежемесячно до 300 тысяч рублей. В должностные обязанности будущего сотрудника будет входить прием пациентов, оказание специализированной квалифицированной медицинской помощи пациентам проктологического профиля, оформление и ведение медицинской документации.

Заработную плату до 300 тысяч рублей предлагают директору по строительству, который будет заниматься проверкой соответствия объемов строительно-монтажных работ рабочей и сметной документации по инженерным системам, вести контроль качества выполнения работ и соблюдения технологий, согласовывать с заказчиком объемы и виды работ.

На зарплату до 250 тысяч рублей в Тюмени ищут начальника участка, в должностные обязанности которого будет входить организация выполнения работ по строительству автодорог и площадочных объектов на строительном участке. Требуется опыт работы не менее 3 лет.

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Инженеру по ремонту в областной столице готовы платить ежемесячно до 230 тысяч рублей. От 200 тысяч рублей обещает заработную плату Тюменский военный комиссариат военнослужащим контрактникам. На службу требуются саперы, стрелки, начальник радиостанции, командир отряда. Указано, что предусмотрена выплата подъемного пособия при переезде к новому месту службы, обеспечение продуктами питания (продовольственное обеспечение) в особых условиях службы.

Ранее «Наш Город» писал, что Тюменская область не попала в список субъектов России, в которых, по прогнозам Минэкономразвития России, рост уровня номинальной заработной платы до 2026 года превысит 10%.

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