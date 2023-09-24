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Updated Сегодня, 04:26

В Тюмени стартовали продажи китайского внедорожника TANK

В Тюмени стартовали продажи китайского внедорожника TANK

24 сентября 2023, 04:24
Фото: ЦС-Моторс

В Тюмени стартовали продажи китайского внедорожника TANK

В Тюмени открылись продажи китайских Tank 500 и Tank 300. Офис продаж внедорожников работает на месте автосалона японских премиальных автомобилей Infiniti.

Стоимость авто начинается от 4 миллионов 139 тысяч рублей. Tank 300 стоит от 4,1 миллиона рублей, Tank 500 — от 6 миллионов 359 тысяч рублей до 6 миллионов 959 тысяч рублей. Цена зависит от комплектации.

По мнению автоэкспертов, китайский внедорожник Tank можно сравнить с Toyota Land Cruiser и Toyota Land Cruiser Prado. Не только из-за схожих характеристик — сегодня Tank в хорошей комплектации стоит примерно столько же сколько Land Cruiser несколько лет назад (около 7 миллионов рублей).

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области автомобиль «Москвич 3» стал самым популярным в этом году у жителей региона. Еженедельно в автосалонах тюменцы покупали по 20-30 автомобилей.

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