В Тюмени стартовали продажи китайского внедорожника TANK

Posted Сегодня, 04:24
Published Сегодня, 04:24
Modified Сегодня, 04:26
Updated Сегодня, 04:26
Стоимость авто начинается от 4 миллионов 139 тысяч рублей. Tank 300 стоит от 4,1 миллиона рублей, Tank 500 — от 6 миллионов 359 тысяч рублей до 6 миллионов 959 тысяч рублей. Цена зависит от комплектации.
По мнению автоэкспертов, китайский внедорожник Tank можно сравнить с Toyota Land Cruiser и Toyota Land Cruiser Prado. Не только из-за схожих характеристик — сегодня Tank в хорошей комплектации стоит примерно столько же сколько Land Cruiser несколько лет назад (около 7 миллионов рублей).
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области автомобиль «Москвич 3» стал самым популярным в этом году у жителей региона. Еженедельно в автосалонах тюменцы покупали по 20-30 автомобилей.