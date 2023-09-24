В Тюмени стартовали продажи китайского внедорожника TANK

По мнению автоэкспертов, китайский внедорожник Tank можно сравнить с Toyota Land Cruiser и Toyota Land Cruiser Prado. Не только из-за схожих характеристик — сегодня Tank в хорошей комплектации стоит примерно столько же сколько Land Cruiser несколько лет назад (около 7 миллионов рублей).