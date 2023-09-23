В Тюмени в ближайшие три года рост уровня зарплат не превысит 10%

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
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Updated Сегодня, 11:45
По данным ведомства, среди регионов Уральского федерального округа рост зарплат на 10,8% ожидается только в Челябинской области. Также в число «счастливчиков» вошли Кемеровская область (в период с 2023 по 2026 годы ожидается рост на 11,1%), Республика Дагестан (10,6%), Забайкальский край (10,3%), Республика Мордовия (10,1%) и Воронежская область (10,1%).
По итогам первого полугодия 2023 года в целом по России, по информации Минэкономразвития, увеличение номинальной заработной платы был отмечен во всех субъектах страны. В Курганской, Оренбургской областях и Алтайском крае рост зарплат превысил 20%.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последние шесть месяцев размер заработной платы увеличился на 13%. Реальные доходы возросли на 11%. Номинальная величина заработка составила 67 тысяч рублей.