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В Тюмени в ближайшие три года рост зарплат не превысит 10%

В Тюмени в ближайшие три года рост уровня зарплат не превысит 10%

23 сентября 2023, 11:43
Фото: 1MI

В Тюмени в ближайшие три года рост зарплат не превысит 10%

Тюменская область не вошла в число регионов, в которых по прогнозам Минэкономразвития России, размер номинальной заработной платы в ближайшие три года превысит 10%.

По данным ведомства, среди регионов Уральского федерального округа рост зарплат на 10,8% ожидается только в Челябинской области. Также в число «счастливчиков» вошли Кемеровская область (в период с 2023 по 2026 годы ожидается рост на 11,1%), Республика Дагестан (10,6%), Забайкальский край (10,3%), Республика Мордовия (10,1%) и Воронежская область (10,1%).

По итогам первого полугодия 2023 года в целом по России, по информации Минэкономразвития, увеличение номинальной заработной платы был отмечен во всех субъектах страны. В Курганской, Оренбургской областях и Алтайском крае рост зарплат превысил 20%.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последние шесть месяцев размер заработной платы увеличился на 13%. Реальные доходы возросли на 11%. Номинальная величина заработка составила 67 тысяч рублей.

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