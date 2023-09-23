В Тюмени в ближайшие три года рост уровня зарплат не превысит 10%

По данным ведомства, среди регионов Уральского федерального округа рост зарплат на 10,8% ожидается только в Челябинской области. Также в число «счастливчиков» вошли Кемеровская область (в период с 2023 по 2026 годы ожидается рост на 11,1%), Республика Дагестан (10,6%), Забайкальский край (10,3%), Республика Мордовия (10,1%) и Воронежская область (10,1%).