Тюменские учителя рассказали о своих реальных зарплатах

Тюменские педагоги опровергли данные Росстата о своих заработках. По словам работников сферы образования, в среднем учителя школ зарабатывают 20-40 тысяч рублей в месяц, что почти в два раза меньше, чем по статистике Росстата.