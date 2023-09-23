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Тюменские учителя рассказали о своих реальных зарплатах

Тюменские учителя рассказали о своих реальных зарплатах

23 сентября 2023, 04:50
Фото: 1MI

Тюменские учителя рассказали о своих реальных зарплатах

Тюменские педагоги опровергли данные Росстата о своих заработках. По словам работников сферы образования, в среднем учителя школ зарабатывают 20-40 тысяч рублей в месяц, что почти в два раза меньше, чем по статистике Росстата.

Педагоги отмечают, что в теории получать 60–70 тысяч рублей, работая в школе, возможно. Правда, для этого придется брать три ставки (одна ставка 18 уроков в неделю), классное руководство.

«Жена — учитель математики старших классов в городской школе, зарплата 30 тысяч, и это еще с классным руководством! Премия на усмотрение директора, как себя будешь вести. Нагрузка — 39 часов в неделю только уроков, не считая подготовки к занятиям и проверки тетрадей», — пишет 72.RU со ссылкой на слова читателя.

Ранее «Наш Город» писал, что по данным Росстата средний заработок педагогов школ Тюмени составляет 75 тысяч рублей в месяц. В муниципалитетах доходы педагогов несколько ниже. К примеру, работники сферы образования в Голышманово ежемесячно зарабатывают 50 тысяч рублей.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Учителя#Новости тюмени#Зарплаты#Росстат
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