В Тюменской области продают за 295 миллионов рублей керамзитовый завод

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
В опубликованном на Циан объявлении указано, что площадь здания составляет 4 тысячи 450 квадратных метров, земельного участка — 1,8 гектаров. Подведены газ, электричество (10 МВт), установлены две новые печи по 4,5 тысячи кубометров.
«Окупаемость производства составляет 7-8 лет. Ежегодный доход 45-50 миллионов рублей», — заверяет собственник.
Ранее «Наш Город» писал, что на трассе Тюмень — Курган выставили на продажу придорожное кафе с гостиницей и баней по цене квартиры. За готовый бизнес просят 4,6 миллионов рублей.