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В Тюменской области продают за 295 миллионов рублей керамзитовый завод

В Тюменской области продают за 295 миллионов рублей керамзитовый завод

24 сентября 2023, 06:08
Фото: Циан
За последний год стоимость предприятия, расположенного в промзоне микрорайона Гилево, выросла на 25 миллионов рублей — в 2022 году завод, специализирующийся на производстве керамзита и керамзитоблоков продавали за 270 миллионов рублей.

В опубликованном на Циан объявлении указано, что площадь здания составляет 4 тысячи 450 квадратных метров, земельного участка — 1,8 гектаров. Подведены газ, электричество (10 МВт), установлены две новые печи по 4,5 тысячи кубометров.

«Окупаемость производства составляет 7-8 лет. Ежегодный доход 45-50 миллионов рублей», — заверяет собственник.
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Ранее «Наш Город» писал, что на трассе Тюмень — Курган выставили на продажу придорожное кафе с гостиницей и баней по цене квартиры. За готовый бизнес просят 4,6 миллионов рублей.

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