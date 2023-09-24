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Участница «Мисс Россия 2023» из Тюмени Александра Сташкевич рассказала о себе

Участница «Мисс Россия 2023» из Тюмени Александра Сташкевич рассказала о себе

24 сентября 2023, 05:43
Фото: ВК Мисс Россия

Участница «Мисс Россия 2023» из Тюмени Александра Сташкевич рассказала о себе

Финалистка шоу «Мисс Россия 2023» Александра Сташкевич рассказала о себе — своих увлечениях и мечтах, а также поделилась впечатлениями от конкурса.
Фото: Типичная Тюмень

По словам девушки, ранее она никогда не принимала участия в конкурсах красоты.

«Мы с сестрой прыгали от счастья, а мама просто потеряла дар речи, когда узнали, что я поеду в Москву. Честно говоря, никогда не задумывалась об участии в каких-либо конкурсах. Да и в принципе не думала, что в 18 лет мне выпадет шанс поехать в столицу, да ещё и „Мисс Россия“», — призналась Александра в интервью «Тюменской Арене».

Тюменка в настоящее время учится на первом курсе факультета журналистики Тюменского государственного университета. В свободное от учебы время работает моделью и корреспондентом и ХК «Рубин» и ФК «Тюмень».

По словам Александры, спортом она занимается с детства, любит активный отдых. Кстати, девушка является семикратной чемпионкой России по чирлидингу и кандидатом в мастера спорта. Чирлидингом Александра занималась в течение 11 лет.

Тюменка отметила, что в будущем мечтает много путешествовать и побывать в горах Дагестана. Также в планах претендентки на корону — прыжок с парашютом, пишет «Мегатюмень».

Ранее «Наш Город» писал, что в этом году за звание «Мисс Россия 2023» будут бороться две жительницы Тюмени — 18-летняя Александра Сташкевич и 19-летняя Елизавета Ефремова. Финал конкурса состоится 8 октября в Москве.

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