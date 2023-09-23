Копите денежки: в Тюмени в 2024 году коммуналка подорожает почти на 10%

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
В документе указано, что тарифы газ вырастут в июле 2024 года на 11,2%, в 2025 — на 8,2%. В 2026 году рост регулируемых цен на газ вернется к исторически принятым значениям, не превышающим прогнозную годовую инфляцию и составит 3% для населения. Электроэнергия подорожает для населения на 8,9% в 2024 году, 6% в 2025 году, 5% в 2026 году.
При этом по отдельным муниципальным образованиям размер индексации может превысить установленный индекс по субъекту Российской Федерации более чем на величину предельного отклонения.
По словам аналитика «Народного фронта» Павла Склянчука, в последний раз такое значительное повышение тарифов ЖКХ было 10 лет назад.
«Сейчас это происходит из-за того, что в этом году тарифы были заморожены. У этого решения будут три социальных последствия: станет больше граждан, которые станут получать субсидию на ЖКХ, когда суммы квитанции превысит 22% от ежемесячного дохода, рост неплатежей и сокращение объемов индивидуального потребления коммунальных услуг», — сообщил он Известиям.
Напомним, в Тюменской области за минувший год тарифы ЖКХ выросли на 14,9% в июле 2022 года и на 9% в декабре 2022 года. В целом за год коммуналка подорожала почти на 24%. Июльское увеличение тарифов губернатор региона Александр Моор тогда объяснил необходимостью исполнения мероприятий инвестиционных программ ООО «Тюмень Водоканал» (в сфере водоснабжения и водоотведения) и АО «УСТЭК» (в сфере теплоснабжения).