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Updated Сегодня, 14:02

Тюменский подрядчик «дочек» Газпрома может стать банкротом из-за долгов по налогам

Тюменский подрядчик «дочек» Газпрома может стать банкротом из-за долгов по налогам

20 ноября 2023, 13:58
Фото: 1MI
Тюменская налоговая служба банкротит местную компанию «Недра-Консалт», которая является подрядчиком ямальских подразделений ПАО «Газпром» на Ямале. Причиной разбирательств с предприятием стали долги по налогам.

Об этом пишет «Ура.ру» со ссылкой на электронную картотеку арбитражных дел.

«Истец — межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области. Ответчик — ООО „Недра Консалт“, зарегистрированное в Тюмени, сумма иска не уточняется. Иск зарегистрирован, но еще не принят в работу», — сказано в карточке.

Как отмечает издание, за два последних года это уже третья попытка налоговиков обанкротить «Недра-Консалт». Первая была предпринята в 2021 году, но тогда суд оставил дело без движения. В этом году с компании требуют заплатить в казну порядка 10 млн рублей. На сегодня все финансовые операции по счетам предприятия остановлены.

В числе самых крупных заказчиков на геофизические и изыскательские услуги «Недра-Консалт» — компании «Газпром добыча Ноябрьск», «Газпром добыча Ямбург» и АО «Газпром Промгаз». На одиннадцати таких контрактах тюменцы за несколько лет заработали порядка 45 млн рублей.

Ранее «Наш город» рассказал о судебных разбирательствах тюменского предпринимателя с заводом курганского депутата. По словам истца, ответчик задолжал почти 70 млн рублей.

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