Тюменский подрядчик «дочек» Газпрома может стать банкротом из-за долгов по налогам

Как отмечает издание, за два последних года это уже третья попытка налоговиков обанкротить «Недра-Консалт». Первая была предпринята в 2021 году, но тогда суд оставил дело без движения. В этом году с компании требуют заплатить в казну порядка 10 млн рублей. На сегодня все финансовые операции по счетам предприятия остановлены.