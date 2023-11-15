Более 50% жителей Тюменской области досрочно оплатили налоги на имущество

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
Об этом пишет «Тюменская линия» со ссылкой на замруководителя областного управления ФНС Ольгу Иванову.
«Наш регион динамично развивается и заслуженно находится в передовых по удовлетворенности населения качеством жизни. Это во многом благодаря тому, что наши граждане неравнодушно относятся к уплате налогов в установленные сроки», — отметила чиновница.
Также она напомнила, что налоги являются основным источником пополнения госбюджетов, а уже оттуда деньги распределяются на социальную сферу, образование и медицину.
Всего по Тюменской области исчисленная сумма имущественных налогов за 2022 год составила 3,3 млрд рублей. Большая часть из них: налоги на транспорт — 1,9 млрд рублей и на имущество физлиц — 1 млрд рублей.
«В Тюменской области в 2022 году 90 физических лиц владели дорогостоящими автомобилями — стоимостью от 10 млн рублей. Они уплатят транспортный налог с учетом повышающего коэффициента», — сказано в сообщении.
В 2023 году для жителей Тюменской области сформировано более 773 тыс. налоговых уведомлений. Основная их часть «уходит» получателям в электронном виде. Уплатить имущественные налоги необходимо не позднее 1 декабря 2023 года.