Более 50% жителей Тюменской области досрочно оплатили налоги на имущество

Половина жителей Тюменской области оплатили имущественные налоги досрочно — не дожидаясь 1 декабря. На сегодня они внесли уже более 54% от начисленной суммы сборов, что на 4% выше показателя прошлого года.

Об этом пишет «Тюменская линия» со ссылкой на замруководителя областного управления ФНС Ольгу Иванову. «Наш регион динамично развивается и заслуженно находится в передовых по удовлетворенности населения качеством жизни. Это во многом благодаря тому, что наши граждане неравнодушно относятся к уплате налогов в установленные сроки», — отметила чиновница. Также она напомнила, что налоги являются основным источником пополнения госбюджетов, а уже оттуда деньги распределяются на социальную сферу, образование и медицину. Всего по Тюменской области исчисленная сумма имущественных налогов за 2022 год составила 3,3 млрд рублей. Большая часть из них: налоги на транспорт — 1,9 млрд рублей и на имущество физлиц — 1 млрд рублей. «В Тюменской области в 2022 году 90 физических лиц владели дорогостоящими автомобилями — стоимостью от 10 млн рублей. Они уплатят транспортный налог с учетом повышающего коэффициента», — сказано в сообщении. В 2023 году для жителей Тюменской области сформировано более 773 тыс. налоговых уведомлений. Основная их часть «уходит» получателям в электронном виде. Уплатить имущественные налоги необходимо не позднее 1 декабря 2023 года. Читайте также: Депутаты городской Думы продлили 100-процентные льготы по земельному налогу в Тюмени Налоги должны выплатить 90 тысяч детей в Тюменской области Тюменским чиновникам хотят давать больше денег на командировки