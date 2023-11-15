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Более 50% жителей Тюменской области досрочно оплатили налоги на имущество

Более 50% жителей Тюменской области досрочно оплатили налоги на имущество

15 ноября 2023, 10:55
Фото: 1MI
Половина жителей Тюменской области оплатили имущественные налоги досрочно — не дожидаясь 1 декабря. На сегодня они внесли уже более 54% от начисленной суммы сборов, что на 4% выше показателя прошлого года.

Об этом пишет «Тюменская линия» со ссылкой на замруководителя областного управления ФНС Ольгу Иванову.

«Наш регион динамично развивается и заслуженно находится в передовых по удовлетворенности населения качеством жизни. Это во многом благодаря тому, что наши граждане неравнодушно относятся к уплате налогов в установленные сроки», — отметила чиновница.

Также она напомнила, что налоги являются основным источником пополнения госбюджетов, а уже оттуда деньги распределяются на социальную сферу, образование и медицину.

Всего по Тюменской области исчисленная сумма имущественных налогов за 2022 год составила 3,3 млрд рублей. Большая часть из них: налоги на транспорт — 1,9 млрд рублей и на имущество физлиц — 1 млрд рублей.

«В Тюменской области в 2022 году 90 физических лиц владели дорогостоящими автомобилями — стоимостью от 10 млн рублей. Они уплатят транспортный налог с учетом повышающего коэффициента», — сказано в сообщении.

В 2023 году для жителей Тюменской области сформировано более 773 тыс. налоговых уведомлений. Основная их часть «уходит» получателям в электронном виде. Уплатить имущественные налоги необходимо не позднее 1 декабря 2023 года.

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#Ирина Швецова#Налоги#Налог#Налог на роскошь#Транспортный налог#Налог на недвижимость#Налог на транспорт#Земельный налог
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