Тюменец рассказал об ужасах работы в службе такси

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
«В воскресенье, 11 февраля, я впервые познакомился с работой агрегаторе „Яндекс. Такси“. Мои впечатления — это просто ужас! Я не знаю, что такого должно было произойти с людьми, что они стали позволять себе такое отношение к водителям. Мое уважение к водителям такси — я проработал всего один день и просто был шокирован», — рассказал мужчина в социальных сетях.
Грязь в машине, хлопанье дверями, швыряние ремня безопасности, грубость пассажиров — со всем этим тюменец столкнулся в течение одного дня работы в службе такси.
«Выполнил девять заказов, но от этого мне жизнь сладкой отнюдь не показалась. Лучше бы я сидел дома. Люди, будьте добрее. Перед тем как садиться в автомобиль — отряхивайте ноги, проявляйте уважение к водителю», — обратился водитель к горожанам.
В комментариях под опубликованы постом тюменца поддержали другие водители.
«Ой, работаю в такси 4 месяца. Это ещё цветочки, автор. Я скоро книгу буду писать про клиентов. Да злые стали пассажиры. По разному поводу, а чаще без повода, пишут жалобы в поддержку. Хотя не от лучшей жизни люди идут в такси работать», — отметили горожане.
Ранее «Наш Город» писал, что жительницу Тюмени с 8-летним ребенком отказалась везти водитель такси из-за отсутствия бустера в автомобиле. Женщине пришлось заказывать другую машину.