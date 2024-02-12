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Published Сегодня, 08:05

Modified Сегодня, 08:23

Updated Сегодня, 08:23

Тюменца шокировала работа в популярной службе такси

Тюменец рассказал об ужасах работы в службе такси

12 февраля 2024, 08:05

Тюменца шокировала работа в популярной службе такси

Житель Тюмени проработал один день в службе такси и ужаснулся от отношения пассажиров к водителям.
Видео: ЧС Тюмень
«В воскресенье, 11 февраля, я впервые познакомился с работой агрегаторе „Яндекс. Такси“. Мои впечатления — это просто ужас! Я не знаю, что такого должно было произойти с людьми, что они стали позволять себе такое отношение к водителям. Мое уважение к водителям такси — я проработал всего один день и просто был шокирован», — рассказал мужчина в социальных сетях.

Грязь в машине, хлопанье дверями, швыряние ремня безопасности, грубость пассажиров — со всем этим тюменец столкнулся в течение одного дня работы в службе такси.

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«Выполнил девять заказов, но от этого мне жизнь сладкой отнюдь не показалась. Лучше бы я сидел дома. Люди, будьте добрее. Перед тем как садиться в автомобиль — отряхивайте ноги, проявляйте уважение к водителю», — обратился водитель к горожанам.

В комментариях под опубликованы постом тюменца поддержали другие водители.

«Ой, работаю в такси 4 месяца. Это ещё цветочки, автор. Я скоро книгу буду писать про клиентов. Да злые стали пассажиры. По разному поводу, а чаще без повода, пишут жалобы в поддержку. Хотя не от лучшей жизни люди идут в такси работать», — отметили горожане.
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