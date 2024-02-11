Меньше 20 тысяч рублей в месяц: кто в Тюменской области зарабатывает меньше всех?

Такую же зарплату предлагают администратору аквапарка в Тюмени, который будет встречать и сопровождать гостей, предоставлять справочную информацию по термальному курорту. До 19,4 тысяч будут платить уборщику и дворнику, специалисту по работе с инвалидами. Правда, продолжительность дня последнего будет составлять 2-3 часа в день, преимущественно на дому. Предстоит работать с документами, обзванивать членов организации, информировать о проведении мероприятий.