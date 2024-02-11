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В Тюменской области озвучили самые низкооплачиваемые профессии

Меньше 20 тысяч рублей в месяц: кто в Тюменской области зарабатывает меньше всех?

11 февраля 2024, 10:42
Фото: 1MI

В Тюменской области озвучили самые низкооплачиваемые профессии

В Тюменской области составили список самых низкооплачиваемых профессий. В список вошли дворники, лифтеры, сторожи, автомойщик, помощник воспитателя, инструктор по спорту, специалист работе с инвалидами, доярка, уборщик, почтальон, администратор.

Размер заработной платы у некоторых представителей данных профессий не доходит даже до 20 тысяч рублей.

К примеру, на заработок, не превышающий 19,4 тысяч рублей может рассчитывать инструктор по спорту в МАУ ДО «СШ Ялуторовского района». В его обязанности будет входить организация проведения физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы, организация активного отдыха населения по месту жительства, комплектование групп и секций оздоровительной направленности по месту жительства и т. д. Требуется высшее образование.

Такую же зарплату предлагают администратору аквапарка в Тюмени, который будет встречать и сопровождать гостей, предоставлять справочную информацию по термальному курорту. До 19,4 тысяч будут платить уборщику и дворнику, специалисту по работе с инвалидами. Правда, продолжительность дня последнего будет составлять 2-3 часа в день, преимущественно на дому. Предстоит работать с документами, обзванивать членов организации, информировать о проведении мероприятий.

Почтальону в УФПС Тюменской области предлагают работу с заработком от 22,1 до 25 тысяч рублей. В обязанности сотрудника будет входить обработка и доставка корреспонденции, продажа товаров.

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До 22 тысяч 129 готовы платить лифтеру и лифтеру-оператору по обслуживанию лифтов и платформ подъемных. В обязанности входит проверка работоспособности и функционирования оборудования лифта в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации изготовителя; визуальное определение наличия/отсутствия внешних повреждений и неисправностей оборудования лифтов; направление кабины лифта к месту вызова на соответствующий этаж, принятие мер при обнаружении неисправностей лифта и т. д.

На такой же заработок, в районе 22 тысяч рублей, может рассчитывать помощник воспитателя в детском саду, автомойщик и сторож.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области навали самые высокооплачиваемые профессии. В список вошли начальники, электросварщики, производитель работ, машинисты, бурильщики, водители и военные.

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