Десятки семей беженцев из Украины, переехавших в Тюмень, получили маткапитал

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
По данным отделения СФР по Тюменской области, всего сертификаты получили 69 семей. В ведомстве отметили, что выплаты можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, покупку товаров и услуг для социальной адаптации детей-инвалидов, получение ежемесячных выплат на ребенка до достижения 3-летнего возраста, пишет 72.RU.
Всего в Тюменской области в 2023 году сертификаты на материнский капитал получили порядка 11,2 тысяч семей. С февраля этого года размер материнского капитала был проиндексирован на 7,4%. Выплата на первого ребенка теперь составляет 630,4 тысячи рублей, на второго — 833 тысячи рублей. Если семья уже получала маткапитал на первого ребенка, то на второго сумма составит 202,6 тысячи рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области более 300 семей, переехавших в регион из ЛНР, ДНР и Херсонской области получили сертификаты на приобретение жилья. Всего в Тюменскую область с начала СВО прибыли порядка 2,8 тысяч беженцев.