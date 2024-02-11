Десятки семей беженцев из Украины, переехавших в Тюмень, получили маткапитал

Всего в Тюменской области в 2023 году сертификаты на материнский капитал получили порядка 11,2 тысяч семей. С февраля этого года размер материнского капитала был проиндексирован на 7,4%. Выплата на первого ребенка теперь составляет 630,4 тысячи рублей, на второго — 833 тысячи рублей. Если семья уже получала маткапитал на первого ребенка, то на второго сумма составит 202,6 тысячи рублей.