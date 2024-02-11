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69 семей из Украины, переехавших в Тюмень, получили сертификаты на маткапитал

Десятки семей беженцев из Украины, переехавших в Тюмень, получили маткапитал

11 февраля 2024, 07:47
Фото: 1MI

69 семей из Украины, переехавших в Тюмень, получили сертификаты на маткапитал

Около 70 семей, переехавших из Луганской и Донецкой Народных Республик и Херсонской области в Тюменскую область, получили сертификаты на материнский капитал.

По данным отделения СФР по Тюменской области, всего сертификаты получили 69 семей. В ведомстве отметили, что выплаты можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, покупку товаров и услуг для социальной адаптации детей-инвалидов, получение ежемесячных выплат на ребенка до достижения 3-летнего возраста, пишет 72.RU.

Всего в Тюменской области в 2023 году сертификаты на материнский капитал получили порядка 11,2 тысяч семей. С февраля этого года размер материнского капитала был проиндексирован на 7,4%. Выплата на первого ребенка теперь составляет 630,4 тысячи рублей, на второго — 833 тысячи рублей. Если семья уже получала маткапитал на первого ребенка, то на второго сумма составит 202,6 тысячи рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области более 300 семей, переехавших в регион из ЛНР, ДНР и Херсонской области получили сертификаты на приобретение жилья. Всего в Тюменскую область с начала СВО прибыли порядка 2,8 тысяч беженцев.

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#Общество#Валентина Бурнашева#Новости тюмени#Выплаты#Материнский капитал#Беженцы с Украины
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