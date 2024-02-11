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Тюменские учителя зарабатывают ежемесячно 57 тысяч рублей

В Тюмени посчитали зарплаты преподавателей вузов

11 февраля 2024, 04:13
Фото: 1MI

Тюменские учителя зарабатывают ежемесячно 57 тысяч рублей

Учителя школ Тюменской области зарабатывают больше своих российских коллег в среднем на 4 тысяч рублей. По информации Росстата, тюменские педагоги ежемесячно получают 57,3 тысячи рублей. По России в целом данный показатель составляет 53,6 тысяч рублей.

В Уральском федеральном округе по уровню заработной платы тюменские педагоги находятся на третьем месте. Самые высокие доходы имеют преподаватели в ЯНАО и Югре − 126 тысяч и 87,6 тысяч рублей соответственно. В Свердловской области педагоги в средне зарабатывают 50,3 тысячи рублей, в Челябинской и Курганской областях — 44 тысяч и 36,9 тысяч рублей соответственно.

Педагоги дополнительного образования в Тюменской области зарабатывают в месяц 56 тысяч рублей (в среднем по России 51,1 тыс. рублей), воспитатели — 53,4 тысячи рублей (по России — 45,5 тысячи рублей). Преподаватели вузов имеют самый высокий заработок среди педагогических работников тюменского региона — 107 тысяч рублей. Но в тоже время зарабатывают меньше своих российских коллег — в среднем на 8 тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области самых востребованных работников. В список вошли токари, машинисты, военные и начальники.

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