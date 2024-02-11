В Тюмени посчитали зарплаты преподавателей вузов

Педагоги дополнительного образования в Тюменской области зарабатывают в месяц 56 тысяч рублей (в среднем по России 51,1 тыс. рублей), воспитатели — 53,4 тысячи рублей (по России — 45,5 тысячи рублей). Преподаватели вузов имеют самый высокий заработок среди педагогических работников тюменского региона — 107 тысяч рублей. Но в тоже время зарабатывают меньше своих российских коллег — в среднем на 8 тысяч рублей.