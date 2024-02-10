В Тюменской области ударят морозы. Похолодает до -30

В Тюмени в воскресенье синоптики обещают малооблачную погоду, ветер с порывами до 10 м/с, -13….-11 днем и до -18…-19 в темное время суток. В первый день новой рабочей недели морозы усилятся — температура воздуха опустится до -20…-22.