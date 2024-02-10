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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

В Тюменской области сегодня ночью ударят морозы

В Тюменской области ударят морозы. Похолодает до -30

10 февраля 2024, 12:04
Фото: 1MI

В Тюменской области сегодня ночью ударят морозы

Столбики термометров уже сегодня ночью опустятся до -26. Днем воскресенье, 11 февраля, потеплеет до -11…-16, скорость ветра составит 6-11 м/с. День пройдет при переменной облачности и без осадков.
Фото: gismeteo

В Тюмени в воскресенье синоптики обещают малооблачную погоду, ветер с порывами до 10 м/с, -13….-11 днем и до -18…-19 в темное время суток. В первый день новой рабочей недели морозы усилятся — температура воздуха опустится до -20…-22.

Во вторник, 13 февраля, холода отступят — в областной столице потеплеет до 10….-16 и пойдет снег. По прогнозам метеорологов, ожидается выпадение около 4 мм осадков за сутки.

В среду в Тюмень вновь вернутся холода — резко похолодает до -17….-28, в четверг и пятницу, 15 и 16 февраля и вовсе столбики термометров опустятся до -29…-30.

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#Общество#Валентина Бурнашева#Новости тюмени
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