В Тюменской области ударят морозы. Похолодает до -30

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
В Тюмени в воскресенье синоптики обещают малооблачную погоду, ветер с порывами до 10 м/с, -13….-11 днем и до -18…-19 в темное время суток. В первый день новой рабочей недели морозы усилятся — температура воздуха опустится до -20…-22.
Во вторник, 13 февраля, холода отступят — в областной столице потеплеет до 10….-16 и пойдет снег. По прогнозам метеорологов, ожидается выпадение около 4 мм осадков за сутки.
В среду в Тюмень вновь вернутся холода — резко похолодает до -17….-28, в четверг и пятницу, 15 и 16 февраля и вовсе столбики термометров опустятся до -29…-30.