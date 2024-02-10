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Published Сегодня, 10:30

Modified Сегодня, 10:32

Updated Сегодня, 10:32

В Тюмени врачи выходили младенца с аномально низким весом

Тюменские врачи выходили младенца с аномально низким весом

10 февраля 2024, 10:30
Фото: 1MI

В Тюмени врачи выходили младенца с аномально низким весом

Медики тюменского перинатального центра выходили малыша, родившего с весом немногим более 500 граммов.

Младенец целый месяц лежал в реанимации — на протяжении всего времени ему оказывали высокотехнологичную помощь. При выписке, через три месяца, ребенок весил уже 2 килограмма 128 граммов.

Отметим, в целом за 2023 год в Тюменской области было пациентам оказали более 8,8 тысяч раз высокотехнологичную помощь за счет средств ОМС. Перечень высокотехнологичной медицинской помощи включает в себя 81 вид, внесенный в базовую программу ОМС, пишет «АиФ — Тюмень».

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