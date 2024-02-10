Тюменские врачи выходили младенца с аномально низким весом

Отметим, в целом за 2023 год в Тюменской области было пациентам оказали более 8,8 тысяч раз высокотехнологичную помощь за счет средств ОМС. Перечень высокотехнологичной медицинской помощи включает в себя 81 вид, внесенный в базовую программу ОМС, пишет «АиФ — Тюмень».