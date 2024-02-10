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В Тюменской области мать-одиночка осталась без господдержки по вине чиновников

В Тюменской области мать-одиночка осталась без господдержки из-за чиновников

10 февраля 2024, 10:56
Фото: 1MI

В Тюменской области мать-одиночка осталась без господдержки по вине чиновников

Мать-одиночка из Тюменской области лишилась возможности получения финансовой помощи по программе «Молодая семья» по вине чиновников. Женщина стояла в очереди с 2012 года.

По словам тюменки, ребенка она родила в 2011 году. А через год решила строить свой дом. Для этого взяла в аренду земельный участок, оформила документы на выплаты по программе «Молодая семья». Спустя шесть лет истек срок аренды, и продлить его было нельзя.

«В нашей сельской администрации мне сказали, что продлить его невозможно. Посоветовали оформить землю и дом (который я уже начала строить) в собственность на два владельца — на меня и моего сына. Что я и сделала», — рассказала тюменка 72.RU.

По ее словам, за годы, проведенные очереди, она уже начала строительство. Но еще предстоит много работы — нужно установить забор, утеплить здание, сделать в нем ремонт. Поэтому выплата от государства стала бы хорошим подспорьем.

Однако осенью 2023 года тюменке сообщили, что так как дом и земельный участок являются ее собственностью, выплаты по программе «Молодая семья» ей не положены.

Перед Новым годом она отправила письмо в приемную президента с просьбой оказаться помощь в сложившейся ситуации. Ответ не пришел до сих пор.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в 2023 году было снесено порядка сотни аварийных домов. В благоустроенные квартиры за год в областной столице переехали более 1,2 тысячи человек.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Чиновники#Выплаты#Молодая семья#Поддержка
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