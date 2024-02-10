В Тюменской области мать-одиночка осталась без господдержки из-за чиновников

По словам тюменки, ребенка она родила в 2011 году. А через год решила строить свой дом. Для этого взяла в аренду земельный участок, оформила документы на выплаты по программе «Молодая семья». Спустя шесть лет истек срок аренды, и продлить его было нельзя.