В Тюменской области мать-одиночка осталась без господдержки из-за чиновников

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
По словам тюменки, ребенка она родила в 2011 году. А через год решила строить свой дом. Для этого взяла в аренду земельный участок, оформила документы на выплаты по программе «Молодая семья». Спустя шесть лет истек срок аренды, и продлить его было нельзя.
«В нашей сельской администрации мне сказали, что продлить его невозможно. Посоветовали оформить землю и дом (который я уже начала строить) в собственность на два владельца — на меня и моего сына. Что я и сделала», — рассказала тюменка 72.RU.
По ее словам, за годы, проведенные очереди, она уже начала строительство. Но еще предстоит много работы — нужно установить забор, утеплить здание, сделать в нем ремонт. Поэтому выплата от государства стала бы хорошим подспорьем.
Однако осенью 2023 года тюменке сообщили, что так как дом и земельный участок являются ее собственностью, выплаты по программе «Молодая семья» ей не положены.
Перед Новым годом она отправила письмо в приемную президента с просьбой оказаться помощь в сложившейся ситуации. Ответ не пришел до сих пор.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в 2023 году было снесено порядка сотни аварийных домов. В благоустроенные квартиры за год в областной столице переехали более 1,2 тысячи человек.