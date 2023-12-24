Новый рекорд: обеспеченность тюменцев жильем превысит норму в 1,5 раза

И добавил, что задача на новый 2024 год — не сбавлять обороты. Также в 2024 году продолжится работа программ по переселению из ветхого из аварийного жилья. В этом году в регионе было снесено 100 аварийных домов, свои жилищные условия улучшили полторы тысяч семей. В Тюмени в благоустроенные квартиры из ветхих домов переехали около 1200 человек.