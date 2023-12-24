Новый рекорд: обеспеченность тюменцев жильем превысит норму в 1,5 раза

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
«В этом году мы вплотную приблизимся к показателю по вводу 1,5 квадратных метра на одного жителя региона. При том, что вся страна стремится к показателю в 1 квадратный метр. Мы планируем превысить данный показатель в этом году в 1,5 раза», — сообщил начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов телеканалу «Тюменское время».
И добавил, что задача на новый 2024 год — не сбавлять обороты. Также в 2024 году продолжится работа программ по переселению из ветхого из аварийного жилья. В этом году в регионе было снесено 100 аварийных домов, свои жилищные условия улучшили полторы тысяч семей. В Тюмени в благоустроенные квартиры из ветхих домов переехали около 1200 человек.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени жители аварийного дома по улице Волгоградской боятся, что их дом может обрушиться. На здании имеется сквозная трещина, а канализационные стоки уходят под пол на 1 этаже. Расселение дома запланировано на 2030 год.