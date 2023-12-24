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В Тюменской области обеспеченность жителей жильем превысит норму в 1,5 раза

Новый рекорд: обеспеченность тюменцев жильем превысит норму в 1,5 раза

24 декабря 2023, 07:46
Фото: 1MI

В Тюменской области обеспеченность жителей жильем превысит норму в 1,5 раза

Тюменская область в этом году поставит очередной рекорд в отрасли жилищного строительства. До конца 2023 года в регионе будет введено в эксплуатацию порядка 2,3 миллионов квадратных метров жилья.
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Жилье
«В этом году мы вплотную приблизимся к показателю по вводу 1,5 квадратных метра на одного жителя региона. При том, что вся страна стремится к показателю в 1 квадратный метр. Мы планируем превысить данный показатель в этом году в 1,5 раза», — сообщил начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов телеканалу «Тюменское время».

И добавил, что задача на новый 2024 год — не сбавлять обороты. Также в 2024 году продолжится работа программ по переселению из ветхого из аварийного жилья. В этом году в регионе было снесено 100 аварийных домов, свои жилищные условия улучшили полторы тысяч семей. В Тюмени в благоустроенные квартиры из ветхих домов переехали около 1200 человек.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени жители аварийного дома по улице Волгоградской боятся, что их дом может обрушиться. На здании имеется сквозная трещина, а канализационные стоки уходят под пол на 1 этаже. Расселение дома запланировано на 2030 год.

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